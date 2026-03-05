“กองทัพ พีค - เก๋ไก๋” เสิร์ฟหวานย้ำสถานะหัวใจ!

หวานเบิ้ลสอง! "กองทัพ พีค - เก๋ไก๋" เสิร์ฟโมเมนต์ตอกย้ำสถานะหัวใจ ในละคร “ก็รักมันปักใจ Money, My Love” 5 มี.ค.นี้ ทางช่อง 3
ความหวานยังพุ่งทะยานไม่หยุด หลังจากประเดิมจูบแรกไปแล้ว ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” คืนนี้เลยขอเบิ้ลความฟินแบบคูณสอง เมื่อความสัมพันธ์ของ ตรัย (กองทัพ พีค) และ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋ ณัฐธิชา) เริ่มขยับจากความสับสนกลายเป็นความชัดเจนที่ปิดไม่อยู่ บอกเลยว่างานนี้คนดูเตรียมยิ้มแก้มปริไปกับความน่ารักที่จะทำให้หัวใจพองโตแน่นอน
เริ่มต้นด้วยโมเมนต์ที่ทำเอาสาวๆ อยากเป็นผักบุ้งกันทั้งประเทศ เมื่อหนุ่มตรัยยอมสลัดลุคเนี้ยบมาสวมวิญญาณพ่อบ้านใจกล้า ตื่นเช้าเข้าครัวทำอาหารมื้อพิเศษให้ผักบุ้งด้วยตัวเอง ฉากนี้แฟนละครจะได้เห็นเคมีสุดละมุนของกองทัพ พีคและเก๋ไก๋ที่หยอกล้อกันกระหนุงกระหนิง เปลี่ยนห้องธรรมดาให้กลายเป็นสีชมพูสุดสดใส แต่ไฮไลท์สำคัญที่ห้ามกะพริบตาคือซีนเปิดใจคุยกันอย่างลึกซึ้ง เมื่อทั้งคู่ต่างปลอบโยนและเยียวยาความรู้สึกของกันและกัน จนกำแพงในใจได้ทลายลงอย่างสิ้นเชิง นำไปสู่ "จูบที่สอง" ที่ครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการรุกหนักฝ่ายเดียว แต่เป็นจูบที่กลั่นมาจากความรักและความเต็มใจของทั้งคู่ เป็นการยืนยันสถานะที่แน่นแฟ้นและชัดเจนยิ่งกว่าเดิม
เบื้องหลังความฟินระดับคอมโบเซ็ทนี้ ต้องยกนิ้วให้ความเป็นมืออาชีพของกองทัพ พีคและเก๋ไก๋ที่สลัดความเขินอายทิ้งไปแล้วสวมหัวใจตัวละครถ่ายทอดอารมณ์คนอินเลิฟออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดๆ จนทีมงานในกองต่างแซวเป็นเสียงเดียวกันว่า "เหมือนคนกำลังตกอยู่ในห้วงความรักกันจริงๆ" เพราะสายตาที่ส่งหากันนั้นหวานเชื่อมจนแทบเยิ้มออกมานอกจอ ถือเป็นซีนโรแมนติกที่สมจริงที่สุดอีกฉากหนึ่งที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง
เตรียมรับพลังความรักและร่วมเป็นพยานในจุดเริ่มต้นครั้งใหม่ที่หวานกว่าเดิมในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ฉากนี้ ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
