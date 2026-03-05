“จางหลิงเฮ่อ - เถียนซีเวย” เปิดมหากาพย์รักแท้กลางสมรภูมิเดือด! ในซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ “ล่าหยก - Pursuit of Jade”

WeTV ชวนเปิดมหากาพย์รักแท้กลางไฟสงคราม! “จางหลิงเฮ่อ” ประกบ “เถียนซีเวย” ในซีรีส์จีนพีเรียดฟอร์มยักษ์ “ล่าหยก - Pursuit of Jade” เริ่มสตรีม 6 มีนาคมนี้
นับถอยหลังสู่บทพิสูจน์รักแท้ท่ามกลางสมรภูมิเดือด! WeTV พร้อมเสิร์ฟซีรีส์รักย้อนยุคแห่งปี “ล่าหยก - Pursuit of Jade” กับการพบกันครั้งแรกของ “จางหลิงเฮ่อ - เถียนซีเวย” เตรียมพบกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญที่แฟนๆ จะได้เห็นการประชันบทบาทที่ลึกซึ้งและมีเสน่ห์ในแบบที่ไม่เคยเห็นจากเรื่องไหนมาก่อน ถือเป็นการจับคู่ที่ช่วยยกระดับความน่าติดตามให้พุ่งทะยาน และเตรียมตัวรับแรงกระแทกจากเคมีสุดทำลายล้างที่พร้อมจะตกหัวใจคนดูตั้งแต่วินาทีแรกที่พวกเขาปรากฏตัว!
เพราะทันทีที่เปิดตัวรายชื่อนักแสดง กระแสโซเชียลก็ร้อนแรงจนฉุดไม่อยู่ กับการโคจรมาพบกันของคู่พระนางแถวหน้าที่แฟนซีรีส์ต่างยกให้เป็นคู่ในฝันที่รอคอย กับการจับคู่ที่ลงตัวอย่างไร้ที่ติ เเละด้วยรูปร่างหน้าตาที่สวยหล่ออย่างกับเดินออกมาจากนิยาย อีกทั้งยังมีฐานแฟนคลับที่หนาแน่นสุดๆ ยิ่งตอกย้ำว่านี่คือผลงานชิ้นเอกที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับซีรีส์รักย้อนยุคอย่างแน่นอน
กับเรื่องราวของ “ฝานฉางอวี้” (รับบทโดย เถียนซีเวย) ลูกสาวของคนขายเนื้อ และ “เซี่ยเจิง” (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ท่านโหวตกอับ ที่บังเอิญพบกันท่ามกลางพายุหิมะ คนหนึ่งเป็นเด็กกำพร้าที่พ่อแม่เสียไปแล้วและมุ่งมั่นที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัว ส่วนอีกคนปกปิดตัวตนเพื่อแก้แค้น ความบาดหมางเมื่อสิบเจ็ดปีก่อน ต่างคนต่างมีเป้าหมายของตัวเอง พวกเขาจึงจัดฉากการแต่งงานปลอมๆ ที่ค่อยๆ พัฒนาเป็นรักแท้ สิ่งที่เริ่มต้นจากแผนการที่วางไว้ กลายเป็นความรักที่แท้จริง
ทว่าความรักนี้กลับนำมาซึ่งการนองเลือดและบังคับให้คนรักต้องแยกจากกัน “ฝานฉางอวี้” หยิบมีดของคนขายเนื้อขึ้นมาและมุ่งหน้าสู่สนามรบเพื่อตามหาครอบครัว สามี และความยุติธรรม ส่วน “เซี่ยเจิง” ที่ได้ตำแหน่งท่านโหวกลับคืนมาก็ทรงอำนาจอีกครั้ง ปกป้องบ้านเมือง ความรัก และความจริง ในที่สุดทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งในสนามรบ ต่อสู้เคียงข้างกัน ไม่เกรงกลัว ความตาย เปิดเผยความจริงโดยไม่หวั่นเกรงอำนาจ และกลับบ้านโดยไม่ลืมปณิธานเดิม
ซีรีส์เรื่องนี้การันตีคุณภาพด้วยฝีมือการกำกับของ “Zeng Qingjie” และเขียนบทโดย “Zou Yue” พร้อมด้วยโปรดักชั่นสุดตระการตาที่จะพาผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศจีนโบราณและการสู้รบที่ดุเดือด มาร่วมลุ้นไปกับบทสรุปความรักและปณิธานของพวกเขาได้ใน “ล่าหยก - Pursuit of Jade” เริ่มตอนแรกวันที่ 6 มีนาคม 2569 พร้อมติดตามรับชมพากย์ไทยได้บนแอปพลิเคชั่น WeTV และ wetv.vip เร็วๆ นี้ คลิกเลย >> https://bit.ly/PursuitofJade
