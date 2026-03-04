“กุ๊กกิ๊ก” พลิกบทสุดขั้วใน “แก้วหน้าม้า” โชว์ร้องรำเต้นจัดเต็มทุกเอนเนอร์จี้

“กุ๊กกิ๊ก กชกร” พลิกบทบาทครั้งใหญ่ สวมวิญญาณ “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นใหม่สุดดีดท้าทายฝีมือ พ่วงร้องเพลงประกอบ ดีใจแฟนละครพื้นบ้านช่อง 7HD ต้อนรับอบอุ่น เคมีคู่ “ม่อน สุรศักดิ์” สนุกเกินคาด
กลายเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ถูกใจแฟนละครพื้นบ้าน สำหรับ “แก้วหน้าม้า” จากค่ายสามเศียร ที่คว้า “ม่อน สุรศักดิ์ สุวรรณวงษ์” มาประกบคู่ “กุ๊กกิ๊ก กชกร” รับบทนำร่วมกันเป็นครั้งแรก เคมีใหม่ที่ทั้งสนุก ขำขัน และสดใส ทำเอาแฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเคมีลงตัวเกินคาด
กุ๊กกิ๊ก เปิดใจถึงการรับบท “แก้วหน้าม้า” เวอร์ชั่นนี้ว่า แม้โครงเรื่องหลักจะคุ้นเคย แต่รายละเอียดการเล่าเรื่อง การถ่ายทำ และการตีความตัวละครถูกปรับให้ทันสมัยขึ้น มีจังหวะคอเมดี้ที่ชัดเจน ครบรสทั้งดราม่า บู๊ และความสนุกแบบจัดเต็ม โดยเผยว่า
“จริงๆ แล้ว แก้วหน้าม้า ในแต่ละเวอร์ชั่นจะมีจุดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าโครงเรื่องโดยรวมมันเป็นยังไง แต่ความต่างก็คือการแสดงออกของตัวละครแก้วหน้าม้า หรือว่าการเล่าเรื่องของแต่ละเวอร์ชั่น และการถ่ายทำ มุมภาพต่างๆ จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งกุ๊กกิ๊กว่าเวอร์ชั่นที่กุ๊กกิ๊กแสดงมันมีความสนุกแล้วก็ทันสมัย มีจังหวะขำ ที่พอได้อ่านบทเองแล้วยังขำออกมาเองเลยค่ะ รู้สึกอินตามตัวละครตัวนี้มาก แล้วเนื้อเรื่องก็ครบรส มีดราม่า มีบู๊ มีเต้น เพลงประกอบละครก็ทำใหม่ให้ทันสมัย มีท่อนแร็ป ดูเป็นวัยรุ่นขึ้นมา ซึ่งกุ๊กกิ๊กร้องเองด้วยนะ อยากให้รอติดตาม ชื่อเพลงก็ชื่อเดียวกับละครแก้วหน้าม้าเลยค่ะ เป็นเพลงที่เคยมีอยู่แล้วในเวอร์ชั่นก่อนๆ แต่นำมาดัดแปลงใหม่ แล้ว พี่หลุยส์ (สยาม สังวริบุตร) กับ พี่ลอร์ด (สยม สังวริบุตร) ก็ให้กุ๊กกิ๊กได้มีการโชว์รำไทย โชว์ร้อง โชว์เต้นด้วย ถือว่าเป็นละครที่กุ๊กกิ๊กได้ทำอะไรใหม่ๆ เยอะมาก
รวมถึงบทบาทการแสดง คาแร็กเตอร์ใหม่ๆ ที่มันฉีกจากที่เคยเล่นด้วย เพราะปกติบทที่กุ๊กกิ๊กได้รับ ถ้าไม่ใช่นางเอกถูกกระทำก็จะเป็นบทร้ายไปเลย แต่ในละครแก้วหน้าม้าคือกลับมาเป็นนางเอกที่มีความสนุกสนานและดีดมาก ค่อนข้างฉีกและท้าทายมาก ต้องทำการบ้านหนักว่าจะตีความแก้วหน้าม้าของตัวเองออกมาเป็นยังไง ซึ่งก็ได้ปรึกษา พี่หลุยส์ พี่ลอร์ด พี่หนำเลี๊ยบ (ภิพัชพนธ์ อภิวรสิทธิ์) ผู้กำกับ จนออกมาเป็นแก้วหน้าม้าอย่างที่ทุกคนได้ดู ซึ่งมีความแรงขึ้น ปากคอเราะรายมากขึ้น แล้วก็ดีดมากขึ้น มีความสนุกสนาน มั่นใจ เป็นอะไรที่ท้าทาย ต้องใส่เอนเนอร์จี้มากๆ และยากตรงที่บางทีด่าๆ อยู่ก็ต้องร้องไห้เลย ซึ่งมันมีผสมดราม่าด้วย ก็ท้าทายสำหรับกุ๊กกิ๊ก
แล้วเรื่องนี้เล่นบทนำคู่กับม่อนครั้งแรกด้วย คือเราเคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ยังไม่เคยเล่นคู่กันค่ะ เรื่องนี้ม่อนบอกว่าเขาเห็นกุ๊กกิ๊กเล่นเขาก็ช็อกอยู่นะ (หัวเราะ) เพราะว่าม่อนไม่เคยเห็นกุ๊กกิ๊กเล่นอะไรแบบนี้ เพราะปกติกุ๊กกิ๊กจะเป็นคนนิ่งๆ บทที่เคยได้รับก็เรียบร้อย ซึ่งตัวจริงกุ๊กกิ๊กเป็นคนดีดๆ สนุกสนานอยู่นะ (ยิ้ม) ซึ่งกระแสตอบรับจากแฟนๆ ดีเลยค่ะ มีฟีดแบ็กตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่มีโปสเตอร์โปรโมตละครออกมาเลยค่ะ แฟนละครพื้นบ้านหลายคนก็ดีใจที่กุ๊กกิ๊กกลับมาเล่น และบอกว่าไม่เคยเห็นกุ๊กกิ๊กเล่นอะไรแบบนี้ เรื่องนี้กุ๊กกิ๊กกับม่อนเต็มที่และตั้งใจมาก อยากให้มาลองดู แก้วหน้าม้าเป็นละครพื้นบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องราวสนุกมากๆ ฝากติดตามกันด้วยนะคะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “แก้วหน้าม้า” ได้ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 น. ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์