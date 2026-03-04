คลื่นลูกใหม่! “นิวตั้น ไวยากรณ์” เตรียมตกแฟนๆ ในซีรีส์ “ซอโซ่ล่ามธีร์ - Be My Player Two”

ทำความรู้จักคลื่นลูกใหม่! “นิวตั้น ไวยากรณ์” ศิลปินคนล่าสุดจาก HEADLINER THAILAND เตรียมตัวโดนตกพร้อมกันในบทบาทครั้งใหม่ WeTV Original “ซอโซ่ล่ามธีร์ - Be My Player Two”
เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งมาแรงที่น่าจับตาที่สุดในช่วงนี้ สำหรับ “นิวตั้น ไวยากรณ์ วงค์ขาแก้ว” นักแสดง - ศิลปินมากความสามารถที่กำลังมาแรงบนโลกโซเชียล หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินคนใหม่สังกัด HEADLINER THAILAND ภายใต้การดูแลของ HEADLINER THAILAND X STARHUNTER ท่ามกลางกระแสตอบรับที่ดีจากแฟนๆ พร้อมมองว่านี่คือก้าวสำคัญที่จะเปิดบทใหม่บนเส้นทางบันเทิง และเป็นอีกหนึ่งศิลปินรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสู่เวทีระดับสากล
นิวตั้นเริ่มต้นเส้นทางในวงการจากรายการเรียลลิตี้เฟ้นหาบอยกรุ๊ป “LAZ iCON” ก่อนต่อยอดสู่สายงานแสดงอย่างต่อเนื่อง ฝากผลงานไว้ในซีรีส์หลากหลายแนว อาทิ เพียงชลาลัย (Sunset x Vibes), พี่ว้ากคะ...รักหนูได้มั้ย!? ตอนพิเศษ (Love Senior Special) และได้รับเสียงชื่นชมจากผลงานซีรีส์ รักรสนมจืด (Flirt Milk) ซึ่งสะท้อนพัฒนาการทางการแสดงที่เติบโตและชัดเจนขึ้นในทุกบทบาท
นอกจากงานแสดง นิวตั้นยังมีประสบการณ์ระดับนานาชาติจากการเดินแบบบนเวที Harbin Fashion Week ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตอกย้ำภาพลักษณ์ศิลปินรุ่นใหม่ที่ครบเครื่องทั้งการแสดงและแฟชั่น
ขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์ นิวตั้นยังโดดเด่นในฐานะครีเอเตอร์ สาย Fashion&Beauty ผ่านช่อง TikTok ช่อง “Grooming boy by Newtxnx” ที่แบ่งปันเคล็ดลับการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ จนมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่แฟนๆ ให้การตอบรับมากมาย
ล่าสุด นิวตั้นเตรียมก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหม่ใน WeTV Original “ซอโซ่ล่ามธีร์ Be My Player Two” ซีรีส์วาย E-sport เรื่องแรกที่ผสานโลกของเกมและซีรีส์เข้าไว้ด้วยกัน โดยรับบท “เท็น (aka TEN10)” ตัวละครที่จะมาพลิกภาพจำเดิมๆ และท้าทายฝีมือการแสดงขั้นสุดที่แฟนๆ รอคอย เตรียมตัวพิสูจน์ศักยภาพการแสดงอีกขั้นเตรียมติดตามรับชมซีรีส์ได้บนแอป WeTV เร็วๆ นี้
