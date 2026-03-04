เรื่องย่อซีรีส์ “เด็กใหม่ The Reset”
ผู้กำกับ : โดม สิทธิศิริ มงคลศิริ / ไพรัช คุ้มวัน / โอ ปัฏฐา ทองปาน / กานต์ ศิวโรจณ์ คงสกุล / เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ / วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์
ผู้ผลิต : GingerX (จิงเจอซ์)
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมย้อนหลังได้ทางแอป oneD และ Netflix
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569
เรื่องย่อ
ถึงเวลาคิดบัญชีพวกคนบาป! แนนโน๊ะ (เบ็คกี้ อาร์มสตรอง) นักเรียนสาวสุดลึกลับ เข้าไปเป็นเด็กใหม่ในโรงเรียนเพื่อเปิดโปงด้านมืดที่สุดของมนุษย์ และลงฑัณฑ์ผู้กระทำความผิดอย่างสาสม ก่อนที่เธอจะจากไปอย่างลึกลับ และปรากฏตัวที่โรงเรียนใหม่อยู่เสมอ การลงฑัณฑ์ที่แนนโน๊ะเตรียมไว้จะสาแก่ใจแค่ไหน ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
เบ็คกี้ อาร์มสตรองรับบทแนนโน๊ะ
พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์รับบทสกาย
ณฐวัฒน์ ธนทวีประเสริฐ รับบทจอม
กันตภณ จินดาทวีผลรับบทเป๊ก
ปัณณวิชญ์ สิริเกียรติวาณิชย์รับบทฮ่องเต้
เมธิกา จีรนรภัทรรับบทบลอสซั่ม
วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวานิชรับบทมุก
อเล็กซานเดอร์ บัคแลนด์รับบทเจมี่
สหรัฐ เทียมปานรับบทพันคำ
พิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ รับบทภราดร
