“เบ็คกี้” สวมบท “แนนโน๊ะ” คนใหม่! เตรียมเช็กบิลแรงใน “เด็กใหม่ The Reset”

เทอมนี้ไม่มีเกรด มีแต่ “กรรม” ที่ต้องชดใช้ “เบ็คกี้ อาร์มสตรอง” สวมบท “แนนโน๊ะ” คนใหม่ เตรียมเช็กบิลแรง! 6 คดีฉาวสะเทือนสังคม ในซีรีส์ “เด็กใหม่ The Reset” เริ่มวันเสาร์ที่ 7 มีนาคมนี้ ทางช่องวัน 31
ช่องวัน 31 พร้อมส่งซีรีส์ Girl from Nowhere the Reset (เด็กใหม่ the Reset) สร้างโดยสตูดิโอใหม่ GingerX (จิงเจอซ์) ซึ่งเป็นผู้สร้างแนนโน๊ะที่ฝากฝีมือรสจัดจ้านไว้ตั้งแต่ซีซั่นแรก โดยซีซั่นนี้ได้แรงบันดาลใจจาก 6 ประเด็นฉาวในสังคม ที่ถูกนำมาถ่ายทอดผ่าน 6 ตอน สุดเข้มข้นและซับซ้อน โดยคว้าตัวนักแสดงและไอดอลชื่อดัง เบ็คกี้ อาร์มสตรอง มาสวมบท “แนนโน๊ะ” ร่วมด้วยทัพนักแสดงรุ่นใหม่น่าจับตา แซม พฤฒิชัย, แบงค์ ณฐวัฒน์, ออฟโรด กันตภณ, โอเบย์ ปัณณวิชญ์, เจนเย่ เมธิกา, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา, อเล็กซ์ อเล็กซานเดอร์, บูม สหรัฐ, จั๊มพ์ พิสิฐพล การันตีความสนุกโดย 6 ผู้กำกับมากฝีมือ สองผู้กำกับจากซีซั่นแรกและซีซั่น 2 : โดม สิทธิศิริ มงคลศิริ (แสงกระสือภาคแรก, Hunger) และ ไพรัช คุ้มวัน (ดอกเตอร์ไคลแมกซ์) เสริมทัพด้วย โอ ปัฏฐา ทองปาน (Enigma), กานต์ ศิวโรจณ์ คงสกุล (สืบสันดาน), เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ (อังคารคลุมโปง, ฮาลาบาลา) และ วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์ (เธอฟอร์แคช)
ในจักรวาลใหม่ Girl from Nowhere the Reset แนนโน๊ะ (เบ็คกี้ อาร์มสตรอง) นักเรียนสาว สุดลึกลับ เข้าไปเป็นเด็กใหม่ในโรงเรียนเพื่อเปิดโปงด้านมืดที่สุดของมนุษย์ และลงฑัณฑ์ผู้กระทำความผิดอย่างสาสม ก่อนที่เธอจะจากไปอย่างลึกลับ และปรากฏตัวที่โรงเรียนใหม่อยู่เสมอ
รอดูการลงฑัณฑ์ที่แนนโน๊ะเตรียมไว้ว่าจะสาแก่ใจแค่ไหน ในซีรีส์ Girl from Nowhere the Reset (เด็กใหม่ the Reset) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2569 ดูทีวีทางช่องวัน 31 ดูย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ทางแอป oneD และทาง Netflix
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์