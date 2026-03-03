xs
“เต้ย” สวมลุคทรงโจร! ซิ่งตุ๊กตุ๊กแกล้ง “พรีม” เปิดฉากป่วน “ปิ่นอนงค์”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“เต้ย พงศกร” สลัดลุคพระเอกหน้าหวานเป็นหนุ่มเซอร์ทรงโจร! ขับตุ๊กตุ๊กป่วน “พรีม รณิดา” เปิดฉากละคร “ปิ่นอนงค์” วันศุกร์ที่ 6 มีนาคมนี้ ทางช่อง 3

เปิดเรื่องมาก็เรียกเสียงฮือฮา เมื่อหนุ่ม เต้ย พงศกร พลิกภาพพระเอกหน้าหวาน สลัดลุคเดิมมาเป็นหนุ่มมาดเซอร์ทรงโจรในบทบาทของ คุณใหญ่ ที่สุดจะป่วนประสาท ปิ่นอนงค์ รับบทโดย พรีม รณิดา ตั้งแต่ตอนแรก ในละครเรื่อง ปิ่นอนงค์ จากบริษัท ดี วัน ทีวี จำกัด โดยผู้จัดฯ สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus งานนี้ชีวิตของปิ่นอนงค์จะวุ่นวายแค่ไหน และเธอจะรับมือกับคุณใหญ่อย่างไร ห้ามพลาดชม

เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อ ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) ออกไปซื้อของเพื่อเตรียมตกแต่งห้องต้อนรับการกลับมาของ ทรรศนะ (โบ๊ท ธารา) ชายหนุ่มที่เธอเฝ้ารอจากต่างประเทศ จู่ๆ ใหญ่ (เต้ย พงศกร) ก็ปลอมตัวเป็นคนขับตุ๊กตุ๊กมาจอดรับ แต่ด้วยลุคสุดเซอร์ชวนหวั่นใจ ทำให้ปิ่นอนงค์ไม่กล้าขึ้นรถ รีบโทรหา น้าถวิล (เอ๊กซ์ ธิตินันท์) ให้มารับ แต่แม่เกิดเป็นลมน้าถวิลเลยต้องพาแม่ไปส่งโรงพยาบาล ปิ่นยืนรอรถอยู่นานก็ไม่มีผ่านมาสักคัน ใหญ่จึงขับรถวนกลับมาอีกครั้ง อาสาช่วยยกของขึ้นรถด้วยท่าทีจริงใจปนเจ้าเล่ห์ ปิ่นอนงค์ตกใจถึงขั้นจะโทรแจ้งตำรวจ ทำให้ใหญ่ต้องงัดบทดราม่าเล่าเรื่องลูกเมียสุดรันทดจนเธอใจอ่อนยอมขึ้นรถ แต่ยังไม่ทันอุ่นใจใหญ่ก็โชว์สกิลซิ่งตุ๊กตุ๊กปาดซ้ายปาดขวาอย่างหวาดเสียว เล่นเอาปิ่นอนงค์ต้องเกาะรถแน่น สีหน้าไม่สู้ดี ท่ามกลางรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของคนขับปริศนา!

เบื้องหลังฉากเปิดเรื่องสุดป่วนนี้ ยกกองไปถ่ายทำกันที่ชุมชนห้วยพลู จ.นครปฐม บรรยากาศเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความคึกคัก โดยเฉพาะฉากที่หนุ่มเต้ยต้องขับรถตุ๊กตุ๊กจริงๆ งานนี้ไม่ได้อาศัยสแตนด์อิน เพราะมีคนขับตุ๊กตุ๊กตัวจริงมาช่วยสอนอย่างใกล้ชิด หนุ่มเต้ยตั้งใจเรียนรู้ทุกขั้นตอน ทั้งการบิดคันเร่ง เข้าเกียร์ และควบคุมพวงมาลัย ก่อนจะลองขับวนอยู่หลายรอบเพื่อให้คุ้นชินกับรถและจังหวะการเข้าฉาก ด้านสาวพรีมที่ต้องนั่งเป็นผู้โดยสารในซีนนี้ก็ขออยู่ให้กำลังใจพระเอกไม่ห่าง แม้ในใจจะแอบหวั่นๆ เพราะต้องนั่งซ้อนท้ายไปกับตุ๊กตุ๊กคันจริงที่เพิ่งหัดขับ แต่ทั้งคู่ก็ช่วยกันซ้อมจังหวะรับส่งอารมณ์จนได้ภาพความวุ่นวายสมจริง เพิ่มเสน่ห์ให้ฉากเปิดตัวของหนุ่มมาดเซอร์ขับตุ๊กตุ๊กได้อย่างน่าประทับใจ

ละคร “ปิ่นอนงค์” เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix

