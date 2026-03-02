ลุ้นบทสรุปความสัมพันธ์ “จาว่า” มีเขิน! “เซิร์ฟ” ดวลหมัด “อินดี้” วัดใจปิดภารกิจแก้บน ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” EP.4 (ตอนจบ)
เมื่อ “โมโจ” (อินดี้ ธนทัต) กุมความลับบางอย่างของ "ตั้ม" (เซิร์ฟ พชร) และยื่นข้อเสนอสุดแสบให้เขาไปขโมยกางเกงของ "โอ๋" (จาว่า พบธรรม) มาแลก แต่เมื่อ “ตั้ม” เลือกที่จะปกป้อง "โอ๋" และปฏิเสธคำขอ "แมสซี่" (หลุยส์ ธณวิน) จึงจัดเวทีให้ทั้งคู่ได้ชำระแค้นกันแบบตัวต่อตัว และท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดจนยากจะคาดเดาผลแพ้ชนะ บททดสอบความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อ "โอ๋" กลับถูกสารภาพรักแบบไม่ทันตั้งตัว งานนี้ความลับจะถูกเปิดเผย หรือความรักจะสมหวังกันแน่ ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” EP.4 (ตอนจบ) ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
