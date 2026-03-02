หวานมดขึ้น! “กองทัพ พีค” ประเดิมจูบแรก “เก๋ไก๋” ทลายกำแพงหัวใจ

“กองทัพ พีค” เดินหน้ารุกหนัก เสิร์ฟจูบแรกสุดหวานทลายกำแพงใจ “เก๋ไก๋” ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” การันตีความฟินจนน้ำทะเลพัทยากลายเป็นน้ำเชื่อม วันพุธที่ 4 มีนาคมนี้ ทางช่อง 3
เตรียมจิกหมอนกันได้เลยเมื่อความรักเดินทางมาถึงจุดที่ความรู้สึกล้นอก ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” สัปดาห์นี้บอกเลยว่าห้ามกระพริบตา เพราะพระเอกหนุ่มหล่อละมุน “กองทัพ พีค” ขอทิ้งไพ่ใบตาย เดินหน้าพิชิตใจนางเอกสาวสู้ชีวิตอย่าง “เก๋ไก๋ ณัฐธิชา” ด้วยฉากที่แฟนละครรอคอย ซึ่งทั้งกองทัพ พีคกับเก๋ไก๋ต่างเล่นได้อย่างละมุนชวนเขินตัวบิด งานนี้การันตีความฟินจนน้ำทะเลพัทยากลายเป็นน้ำเชื่อม!
ฉากนี้เป็นตอนที่ ตรัย (กองทัพ พีค) ตัดสินใจรุกหนักเพื่อทลายกำแพงในใจของ ผักบุ้ง (เก๋ไก๋) เขาพยายามทำทุกวิถีทางให้ผักบุ้งยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงว่าเธอก็มีใจให้เขาไม่แพ้กัน ก่อนจะตอกย้ำความรู้สึกของตัวเองด้วย "จูบแรก" ที่แสนหวานและนุ่มนวล ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมชายหาดพัทยา
ทีมงานยกกองไปปักหลักเก็บภาพความสวยงามกันที่ริมทะเลพัทยา เพื่อสร้างบรรยากาศค่ำคืนที่โรแมนติกที่สุด แม้จะเป็นฉากเลิฟซีนครั้งแรกของทั้งคู่ แต่ด้วยสปิริตและความเป็นมืออาชีพ ทั้งกองทัพ พีคและเก๋ไก๋ต่างตั้งใจซ้อมคิวและทำความเข้าใจอารมณ์ตัวละครอย่างจริงจัง บวกกับความสนิทสนมจากการร่วมงานกันมา ทำให้การรับส่งอารมณ์เป็นไปอย่างธรรมชาติและลื่นไหลสุดๆ ชนิดที่ว่าทีมงานหลังกล้องยังแอบบิดตัวเขินแทนไปตามๆ กัน
สุดท้ายแล้ว "จูบ" นี้จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเขาและเธอไปตลอดกาลหรือไม่ และกำแพงใจของผักบุ้งจะพังทลายลงจริงไหม ห้ามพลาดในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 4 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์