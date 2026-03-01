“ฟอร์ด - พีท” สุดปลื้ม “Yesterday รอยรักวันวาน” ครองอันดับ 1 ซีรีส์วายมาแรงบน WeTV 3 สัปดาห์ซ้อน!

ตอกย้ำความปังสมฉายา “ซีรีส์ที่เจ็บที่สุดแห่งปี” อย่างต่อเนื่อง สำหรับ WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” ที่ได้สองนักแสดงมากฝีมือ “ฟอร์ด ฐิติพงศ์” และ “พีท วสุธร” มาถ่ายทอดบทบาทรักร้าวของ “เวียร์ - เคลวิน” ได้อย่างเข้มข้นทุกมิติ จนพาคนดูอินกระแทกอารมณ์ ฟาดดราม่าสะเทือนทั้งไทม์ไลน์ ล่าสุดยังคงสร้างปรากฏการณ์แรงไม่หยุด พุ่งขึ้นแท่นซีรีส์วายมาแรงอันดับ 1 บนแอป WeTV ติดต่อกัน 3 สัปดาห์ซ้อน พร้อมทะยานติดเทรนด์ X ในหลายพื้นที่ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
ด้านสองหนุ่มฟอร์ด - พีท ได้เผยความรู้สึกว่า“ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่ชื่นชอบและผลักดันซีรีส์เรื่องนี้ครองอันดับ 1 ซีรีส์วายมาแรง 3 สัปดาห์ซ้อน พวกเราดีใจมากครับ อยากให้ทุกคนติดตามต่อไป เพราะตอนต่อไปจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ทั้งดราม่าและความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผย ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ”
โดยในตอนต่อไป เคลวิน (รับบทโดย พีท วสุธร) ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโรงแรมเคลื่อนที่แห่งแรกของ King’s Group พร้อมขึ้นเป็นประธานคนใหม่ ประกาศจุดยืนอันทะเยอทะยาน โดยอ้างถึงมรดกจากคุณตาและคุณแม่เป็นแรงผลักดัน นานา (รับบทโดย เฟรนด์ ดินา) เริ่มสืบหาหลักฐานเรื่องการหายตัวไปของ เวียร์ (รับบทโดย ฟอร์ด ฐิติพงศ์) พร้อมกับที่ รวิช (รับบทโดย กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์) น้องชายของ ลลิญ (รับบทโดย ไนน์ไนน์ ณัฏฐณิชา) ได้กลับมาที่ไทยพร้อมแจ้งข่าวกับทุกคนที่บ้านว่าพบตัวน้องชายคนเล็กแล้ว เคลวินบีบบังคับพ่อแท้ๆ ให้รับผิดแทนตนในเรือนจำ และกลับมาหาเวียร์ที่คุมตัวไว้ เคลวินพยายามพิสูจน์ความรักในแบบของตัวเอง แต่เวียร์แสดงจุดยืนชัดเจนว่าไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงยิ่งตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามรับชม
ติดตามเรื่องราวและความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อได้ใน WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” EP.5 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 20.00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
