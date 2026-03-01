“โอห์ม” เอาใจ “ปูน” หวังทุกคนยอมรับ “มาร์ค” ชวน “จูเนียร์” สร้างครอบครัว

“โอห์ม” ทุ่มสุดตัวพิสูจน์รักแท้ดูแล “ปูน” ไม่ห่าง ด้าน “จูเนียร์” เกิดอาการหึง “มาร์ค” จนถูกชวนสร้างครอบครัว ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.5
เพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ารักและจริงใจกับ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) มากแค่ไหน “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) ยอมทุ่มสุดตัวเทคแคร์ดูแล “นอร์ธ” อย่างดีทุกอย่าง โดยมี “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) คอยให้คำแนะนำ ทางด้าน “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) ที่อยู่ๆ ก็มีเพื่อนสนิทอย่าง “เกื้อ” (ไตเติ้ล กีรติ) โผล่มาแนะนำตัว ทำให้ “ทิม” ลืมตัวแสดงอาการหึงออกมาอย่างชัดเจน “ไป๋” ประทับใจและเอ่ยปากชวน “ทิม” สร้างครอบครัวด้วยกัน ความรักของทุกคนกำลังเดินหน้าไปด้วยดี
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.5 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์