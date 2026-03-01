เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ตอนที่ 1

เมื่อโชคชะตานำพา สายลม (ตี๋ ธนพล) นักเรียนนอกจากอเมริกาที่กลับมาพักร้อนที่พัทยา และป่วยเป็นโรคกลัวการสัมผัส เกิดอาการแพนิคหลังถูกนักท่องเที่ยวเผลอแตะตัว สายลมวิ่งหนีสุดแรงก่อนพุ่งชน นับหนึ่ง (มาสุ จรรยางค์ดีกุล) หมอจิตแพทย์ที่กำลังปั่นจักรยานไปทำงาน ทั้งคู่กลิ้งล้มลงบนชายหาดและเกิดจูบกันแบบไม่ทันตั้งตัว แต่สิ่งที่ทำให้สายลมยิ่งสับสน คือเขาสามารถสัมผัสนับหนึ่งได้ ทั้งที่ไม่เคยยอมให้ใครเข้าใกล้ ด้วยความตกใจ สายลมรีบจึงหนีไป โดยไม่รู้ตัวว่าทำสร้อยของแม่หล่นไว้ นับหนึ่งเห็นจึงเก็บไว้เพื่อรอคืนเจ้าของ และวันเดียวกันนั้นเอง นับหนึ่งเพิ่งถูกปฏิเสธการแต่งงาน แผนชีวิตที่ตั้งใจไว้พังลงต่อหน้า และความบังเอิญได้พาให้นับหนึ่งกับสายลมกลับมาเจออีกครั้ง แต่เต็มไปด้วยความเข้าใจผิด สายลมกล่าวหานับหนึ่งว่าเป็นขโมยโดยไม่ฟังคำอธิบายจนเกิดอาการแพนิคกำเริบหนักขึ้น และนับหนึ่งต้องก้าวเข้ามารับมือในฐานะหมอ
อีกด้านหนึ่ง ตะวัน (อัส นิติธร) อดีตกัปตันสายการบินที่ยังติดอยู่กับความรู้สึกผิดในอดีต ผันตัวมาใช้ชีวิตเรียบง่ายที่ร้าน “Love Like A Bike” แต่กลับเผลอมี One Night Stand กับชายแปลกหน้าอย่าง ดินดิน (ต้า นันคุน) หนุ่มสู้ชีวิตที่ต้องทำงานสารพัดเพื่อใช้หนี้ ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความบังเอิญ กำลังค่อยๆ ปั่นพาหัวใจของพวกเขาให้เข้าใกล้กัน
ซีรีส์ “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” EP.1 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 รับชมออนไลน์ทาง 3Plus รับชมย้อนหลังแบบ UNCUT ได้ทาง Netflix เวลา 23.30 น.
