“ข้าวตัง” อ้อน “เฟิร์ส” ขอกู๊ดไนท์คิสสุดฟิน

ดราม่าคาเฟ่พังทำ “ข้าวตัง ธนวัฒน์” เครียดจัดจนเมาหนัก แปลงร่างเป็นแมวขี้อ้อนขอกู๊ดไนท์คิสจาก “เฟิร์ส คณพันธ์” ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.7
อยู่ๆ ก็มีคนมาบุกคาเฟ่แมวทำลายข้าวของในร้านพัง ต้นเหตุเพราะ “เลโอ” (สตางค์ กิตติภพ)ที่เคยไปก่อเรื่องเอาไว้ ทำให้มีคนตามแก้แค้น “ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) โกรธมากปะทะอามรณ์กันดุเดือด และไล่ให้ “เลโอ” ไปอยู่กับพ่อ จน “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์)ต้องหาเหตุผลดีๆ มาปลอบใจ “ลิงซ์”คิดมากดื่มจนเมา และเปิดโหมดแมวเหมียวกลายเป็นแมวขี้อ้อน ขอกู๊ดไนท์คิสจาก “ไทเกอร์” ทั้งหวานทั้งน่ารักขนาดนี้ แฟนๆ ห้ามพลาด เตรียมจิกหมอนกันได้เลย
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.7 ออกอากาศวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
