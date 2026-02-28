แก๊งกู๊ชาติพันธุ์ใหม่เปิดความประทับใจ ชวนลุ้น 2 ตอนสุดท้าย “7 ประจัญบาน”

เดินทางมาถึงบทสรุปสุดเข้มข้น สำหรับซีรีส์แอ็กชั่นคอเมดี้ “7 ประจัญบาน” ที่กระแสตอบรับสุดแรง งานนี้ “เป้ อารักษ์” นำทีมแก๊งกู๊ชาติพันธุ์ใหม่เปิดเผยความประทับใจที่มีต่อซีรีส์ พร้อมชวนแฟนๆ ช่อง 7HD ลุ้นความมันปนเสียงฮาใน 2 ตอนสุดท้าย การันตีความสนุกจัดเต็มทุกนาที
เหลืออีกเพียง 2 ตอนเท่านั้น สำหรับซีรีส์แอ็กชั่นคอเมดี้ “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่ตลอดการออกอากาศเรียกเสียงหัวเราะ และกระแสชื่นชมจากแฟนละครได้อย่างล้นหลาม โดยเฉพาะการพลิกบทบาทของ 7 หนุ่มหล่อ ที่มารับบทแก๊งกู้ชาติพันธุ์ใหม่แบบจัดเต็มทั้งบู๊และฮา นำทีมโดย เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ ร่วมด้วย บิว ณัฐพล ไรยวงค์, แชป วรากร ศวัสกร, โอ๊ต ชาคริต บุญสิงห์, โหน ธนากร ศรีบรรจง, แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร และน้องใหม่ กาย กันตเมศฐ์ รวินันท์โกสิน ที่ต่างทุ่มเทในฉากแอ็กชั่นสุดมัน ผสานมุกตลกที่ลงตัว จนแฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า “สนุกเกินคาด” ฉากบู๊เข้มข้น แต่ยังคงเอกลักษณ์ความขำขันสไตล์ “7 ประจัญบาน” ไว้อย่างครบถ้วน
โดยนักแสดงทั้ง 7 คนพร้อมใจกันฝากถึงแฟนๆ ให้ติดตามชมจนถึงวินาทีสุดท้าย เพราะมีเซอร์ไพรส์ที่ไม่ควรพลาด
เป้ “ดีใจมากครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับช่อง 7HD อีกครั้ง และรับโค้ดเนมเป็น จ่าดับ จำเปาะ บรรยากาศการถ่ายทำสนุกมาก ตอนถ่ายทำก็เพลิดเพลินจนรู้สึกเสียดายที่เราใช้เวลาถ่ายทำกันเสร็จเร็วมาก เวลามันผ่านไปไวมาก บรรยากาศเบื้องหลังสนุกมาก แต่เบื้องหน้าก็สนุกมากเช่นกัน ดูเพลิดเพลิน แล้วก็ได้ข้อคิดด้วย โดยเฉพาะเรื่องธรรมะชนะอธรรม ฝากแฟนๆ ดู 2 ตอนสุดท้ายด้วยนะครับ มาให้กำลังใจพวกเรากันจนถึงตอนจบเลยนะครับ”
บิว “ผมดีใจมากครับที่ได้มารับโค้ดเนมเป็น ดั่น มหิทธา หนึ่งในทีม 7 ประจัญบาน สิ่งที่ประทับใจคือ แม้จะใช้เวลาถ่ายทำไม่นาน แต่ทุกคนก็สนุกและเต็มที่กันมาก ต้องขอบคุณพี่ๆ นักแสดง และทีมงานทุกคนที่ร่วมใจกันผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมาจนสำเร็จ ทำให้แฟนๆ ได้ดูซีรีส์ที่สนุกและได้ข้อคิด โดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์ พวกเรา 7 คน จะไปทำภารกิจทลายแก๊งค้ามนุษย์และสแกมเมอร์ที่หลอกลวงผู้คน ซึ่งมันเข้ากับสมัยนี้ ที่ผมอยากจะให้ทุกคนระมัดระวังและอย่าเชื่ออะไรง่ายๆ ก็อยากจะชวนแฟนๆ มาดู 2 ตอนสุดท้าย รับรองว่าสนุกมัน ฮา ระเบิดเต็มจอแน่นอนครับ”
แชป “7 ประจัญบาน เป็นซีรีส์ที่ผมได้รับบทบาทใหม่ๆ กวนๆ เฮฮา สนุกสนาน โค้ดเนม กล้า ตะลุมพุก เป็นคาแร็กเตอร์ที่ผมชอบและสนุกกับการแสดงมาก ซึ่งเรื่องนี้ผมประทับใจตั้งแต่อ่านบทแล้วครับ อีกทั้งมั่นใจในการทำงานกับค่ายพี่เวอร์ (โอริเวอร์ บีเวอร์) ที่เขาทำงานกันจริงจัง แต่ก็สนุกสนาน ไม่เครียด มีความครีเอท และที่สำคัญนักแสดงทุกคนตั้งใจ ยอมรับในความเห็นต่าง และมีการปรับจูนเข้าหากัน ทำงานง่าย สนุกที่ได้ทำงานด้วยกัน ทำให้ผมได้เพื่อนใหม่เพิ่ม ช่วยกันทำให้ซีรีส์ออกมาดี ดูแล้วสนุกได้ข้อคิดในเรื่องความดีความชั่ว ยังไงก็ฝาก 2 ตอนสุดท้ายด้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นบทสรุปของซีรีส์เรื่องนี้ และอาจมีอะไรเซอร์ไพรส์ทิ้งท้ายรอทุกคนอยู่”
โอ๊ต “การได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ ทุกคนในซีรีส์เรื่องนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากครับ ทุกคนตั้งใจทำงานเพื่อให้ซีรีส์ออกมาดีที่สุด และที่สำคัญเป็นเกียรติมากที่ผมได้มารับโค้ดเนม อัคคี เมฆยันต์ และได้ร่วมงานกับพี่เป้ แล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ อีกครั้งครับ โอ๊ตยอมรับให้เป็นค่ายบู๊อันดับหนึ่งเลย แน่นอนว่านอกจากความสนุกสนานเฮฮาแล้ว ข้อคิดก็มีนะครับ โดยเฉพาะเรื่องความสามัคคี ซึ่งคนที่ได้ดูก็จะเห็นว่ากลุ่ม 7 ประจัญบานมันจะมีช่วงที่ทะเลาะกันบ้าง แตกคอกันบ้าง ไม่เข้าใจกัน แต่สุดท้ายแล้วมันคือทีมเดียวกัน มันก็จะต้องมีหนึ่งคนที่ช่วยพาให้ทีมกลับมาเข้ารูปเข้ารอย ทำภารกิจให้สำเร็จ ซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าใน 2 ตอนสุดท้ายจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหม แต่รับรองว่าจัดเต็มกว่าเดิมแน่นอน”
โหน “ซีรีส์เรื่องนี้ เป็นครั้งแรกที่ผมได้ร่วมงานกับค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ และสวมโค้ดเนมเป็น เหมาะ เชิงมวย ครับ ดีใจมากๆ บรรยากาศการทำงานในกองถ่ายก็ดีมาก ทุกอย่างมีความเป็นมืออาชีพ และดีใจที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงทุกคนที่ดูเก่งและมีความเป็นมืออาชีพมากๆ กับพี่เป้เองก็ประทับใจ เขาเก่งมากๆ เป็นจ่าดับให้กับทีมได้อย่างแข็งแรง พี่เวอร์ก็ค่อนข้างให้อิสระนักแสดงในการแสดง ได้ออกความคิดเห็น ก็เป็นภาพรวมที่ผมประทับใจมาก รวมถึงผลงานซีรีส์ที่ออกมาด้วย ซึ่งทำให้แฟนๆ ได้รับทั้งความสนุกสนานตลอดทั้งเรื่อง และในตอนจบเป็นอะไรที่อยากให้มาลุ้นกัน อาจมีทิ้งท้ายอะไรบางอย่างที่เซอร์ไพรส์แฟนๆ โดยเฉพาะเรื่องข้อคิดดีๆ เช่นเรื่องความดีและความถูกต้อง ก็อยากฝากแฟนๆ รอดู 2 อีพีสุดท้ายกันนะครับ รับรองว่าจะมีบทสรุปที่ทุกคนคาดไม่ถึง”
แทน “แทนประทับใจการตีความซีรีส์ 7 ประจัญบานในเวอร์ชั่นนี้ ที่เป็นการตีความเล่าเรื่องใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ทำให้คนดูสามารถเข้าใจง่าย และปูเนื้อเรื่องด้วยการให้ความเคารพต้นฉบับ ที่ส่งต่อภารกิจมาให้คนรุ่นใหม่ได้นำชื่อของ 7 ประจัญบานมาเป็นโค้ดเนม ซึ่งแทนจะสวมโค้ดเนม ตังกวย แซ่ลี้ ไปทำภารกิจ เป็นทีม 7 ประจัญบานรุ่นใหม่ร่วมกับทุกคน ก็รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แทนประทับใจ เพราะมันทำให้คนดูได้เข้าใจและเข้าถึงง่าย ดูแล้วสนุก เฮฮา ได้ข้อคิด โดยเฉพาะเรื่องการทำงานเป็นทีม แทนรู้สึกว่าการทำงานเป็นทีมต้องไว้เนื้อเชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกันเพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ ยังไงก็ฝากแฟนๆ ติดตามดู 2 ตอนสุดท้ายกันด้วยนะครับ เราจะได้รู้กันแล้วว่าลาสบอสของกลุ่มคนร้ายเป็นใคร และ 7 ประจัญบาน จะเจอภารกิจในช่วงท้าย หนักหน่วงขนาดไหน ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ”
กาย “ด้วยความที่ซีรีส์ 7 ประจัญบานเป็นงานแสดงเรื่องแรกของผมครับ การได้มารับโค้ดเนม จุก เบี้ยวสกุล ร่วมงานกับรุ่นพี่ซึ่งเป็นพระเอกของช่อง 7HD ทั้งนั้น แถมยังได้ร่วมงานกับพี่เป้ด้วย เป็นอะไรที่รู้สึกดีใจและประทับใจมาก ตอนแรกก็เกร็งๆ แต่พี่ทุกคนๆ เป็นกันเองและคุยสนุกมาก กับพี่เวอร์และทีมงานในค่าย ทุกคนก็เป็นกันเองและมีความเป็นมืออาชีพมาก รวมถึงขอบคุณผู้ใหญ่ช่อง 7HD ด้วย ทุกคนให้โอกาสและคอยแนะนำผมตลอด ก็อยากชวนทุกคนมาให้กำลังใจพวกเรา ติดตาม 2 ตอนสุดท้ายกันนะครับ รับรองว่าสนุกน่าลุ้นจนนาทีสุดท้าย เป็นซีรีส์ที่ครบรสแถมยังได้ข้อคิดสอนใจ โดยเฉพาะผลของการกระทำครับ”
ติดตามชมซีรีส์ “7 ประจัญบาน” 2 ตอนสุดท้าย ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม และเสนอตอนจบ ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์