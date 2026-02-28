เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 7 - 8

ตอนที่ 7 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
หลังจากที่ มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) รู้ว่า ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) ชอบ ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เหมือนกับเธอ มินท์ก็เดินหน้าแสดงออกให้ดาวเห็นว่าเธอมีความสำคัญกับธนนท์ในฐานะคู่หมั้น และมีโอกาสใกล้ชิดกับเขามากแค่ไหน จนทำให้ดาวโกรธมากที่มินท์ทำแบบนี้กับเธอ ฝ่าย อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) เห็นเพื่อนทุกข์ใจ จึงตัดสินใจเข้าไปคุยกับธนนท์ ขอให้หยุดทำให้เพื่อนทั้งสองคนทะเลาะกันเพราะเขาเสียที
ธนนท์น้อยใจที่อ้อมสนใจแต่ความรู้สึกคนอื่นแต่ไม่สนใจเขาเลย จึงประชดอ้อมว่าให้เธอเลือกมาเลยว่าจะให้เขารักกับเพื่อนคนไหน ในขณะที่ดาวไม่พอใจที่เห็นมินท์ถ่ายรูปกับธนนท์ในไอจีจึงเข้ามาต่อว่า มินท์จึงพูดยั่วโมโหจนดาวสติแตกเข้าไปฉุดกระชากมินท์ อ้อมเห็นเข้าก็รีบเข้าไปแยกมินท์กับดาวออกจากกัน ก่อนที่มินท์จะพูดทิ้งท้ายกับดาวว่าอีกไม่นานเธอกับธนนท์ก็จะต้องเข้าพิธีหมั้นกัน!
ตอนที่ 8 ออกอากาศวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) ทั้งโกรธและเสียใจมากที่รู้ว่า อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) หักหลังเธอ แถม ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) ยังยืนยันชัดเจนว่าเขาชอบอ้อม ตั้งแต่วันนั้นดาวก็เก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน อ้อมเป็นห่วงดาว จะเข้ามาอธิบายกับดาวที่บ้านถึงเรื่องระหว่างเธอกับธนนท์ แต่ดาวไม่ฟังแถมยังไล่ไม่ให้อ้อมมาเจอเธออีก ในขณะนั้น มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ก็ส่งข้อความวันนัดคุยเรื่องงานหมั้นระหว่างเธอกับธนนท์มาให้ดาว ดาวบุกไปเยาะเย้ยมินท์ว่าจะไม่มีงานหมั้นเกิดขึ้นเพราะธนนท์ชอบอ้อม ทำให้มินท์เกิดความระแวงในตัวอ้อมขึ้นมา จึงบุกไปหาอ้อมที่บ้านเพื่อขอเคลียร์ให้ชัดเจนว่าอ้อมคิดยังไงกับธนนท์
ฝ่ายธนนท์ไปงานต้อนรับลูกค้าจนเขาเมาไม่ได้สติ บี (ช้องมาศ บางชะวงษ์) จึงโทรมาขอให้ดาวช่วยไปส่งธนนท์ที่บ้าน ธนนท์เมาเพ้อถึงแต่อ้อม จนดาวตัดสินใจทำอะไรบางอย่างที่แสดงให้เพื่อนทั้งสองเห็นว่าธนนท์เป็นของเธอ!
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
