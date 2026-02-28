“โหน ธนากร” ปล่อยของเต็มพิกัดใน “ลางปริศนา” ยกเครดิต ผกก.ให้อิสระการแสดง

“ลางปริศนา” กระแสดี “โหน ธนากร” เปิดใจสุดแฮปปี้ พลิกลุคใส่สูทสุขุมในบททนาย พร้อมยกเครดิตผู้กำกับ “ฬอน คณวัชร” ที่เปิดโอกาสให้นักแสดงได้ตีความและปล่อยของเต็มที่ ชวนแฟนละครร่วมลุ้นบทสรุปทุกปมปริศนา
ยิ่งออกอากาศยิ่งเข้มข้น สำหรับละครแนวดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” จากค่ายดาราวิดีโอ ทางช่อง 7HD นำแสดงโดย ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ ซึ่งหนึ่งในตัวละครสำคัญที่ช่วยคลี่คลายปมให้กับเรื่องราวคือ “ทนายอานนท์” รับบทโดย โหน ธนากร ศรีบรรจง ที่งานนี้เจ้าตัวเผยว่าแฮปปี้ทั้งกระแสตอบรับและบรรยากาศการทำงาน
โดยโหนเปิดใจถึงการทำงานละครเรื่องนี้ว่า “ฟีดแบ็กดีครับ เรื่องนี้ผมรับบทเป็นทนายอานนท์ แฟนละครจะได้เห็นผมในคาแร็กเตอร์ที่แตกต่างไปจากภาพเดิมๆ โดยที่ผ่านมาจะเคยเห็นผมไปทางคอเมดี้ เรื่องนี้พอมาในรูปแบบของทนายความ ส่วนใหญ่จะใส่สูท คนดูก็จะแปลกตา แล้วก็ไม่ชินกับในสิ่งที่เห็น เสียงตอบรับกลับมาเลยดีมากๆ มีคนชื่นชมว่าดูดีจังเลยเรื่องนี้ ด้วยความที่ใส่สูทเป็นทนายเนี้ยบ สุขุม เป็นอีกลุคที่นานๆ ทุกคนจะได้เห็นผมในแบบนี้ ผมอยากขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาชมนะครับ และขอยกความดีความชอบให้ทีมทำงานเลยครับ ที่ปรับลุคผมออกมาในแบบที่ทุกคนได้เห็นกัน
ด้านการทำงานผมชอบละครเรื่องนี้มากครับ พี่ฬอน (คณวัชร สังวริบุตร) ผู้กำกับ เป็นผู้กำกับที่ให้อิสระกับนักแสดงมากๆ ในมุมผมนะ เวลาทำงานกับผู้กำกับที่ให้อิสระ ให้เราเล่นและตีความอย่างที่เข้าใจ จะรู้สึกว่าทำงานง่าย เพราะว่าในมุมนักแสดง ถ้าสมมุติว่าเจออะไรที่ตีกรอบมากๆ อาจจะเล่นไม่ออก แต่พอเจอผู้กำกับให้อิสระ จะทำให้เรากล้าเล่น กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะลอง ก็ทำให้ตัวละครนี้ มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น ผมเชื่อว่าการแสดงมันคือการไม่แสดงนะ เพราะฉะนั้นตอนอยู่ในฉาก มันไม่มีผิดไม่มีถูก เราจะเอามือขึ้นมาเกาหัวก็ได้ จะเอามือขึ้นมาจับเนกไทเรา ผมมีความรู้สึกว่าชอบแสดงในสิ่งที่ไม่แสดง ซึ่งในเรื่องนี้ต้องบอกว่านักแสดงทุกคนมีมุมมองเหมือนกัน เลยทำให้สนุกครับ เวลาที่เราเข้าฉากทำงานกัน
ส่วนการได้กลับมาเจอ สไมล์ (ศศินา พนมธรนิจกุล) อีกครั้ง ผมมองว่าน้องเก่งขึ้นเยอะมากๆ การทำงานด้วยกันเราเป็นทีมเวิร์กที่ดี คือมองตาเราเข้าใจกันแล้วว่าคิดอะไร จะไปทางไหนต่อ พอเล่นก็จะสนุกครับ เพราะเขาก็เป็นตัวละครได้เป็นอย่างดี การได้มาเล่นละครลางปริศนา ผมได้ร่วมงานกับมืออาชีพหลายท่านเลยนะครับทั้ง แม่อี๊ด (ดวงใจ หทัยกาญจน์) พี่ปราบ (ปราบ ยุทธพิชัย) พี่บี๋ (สวิช เพชรวิเศษศิริ) พี่นุ๊ก (สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา) พี่ลิฟท์ (สุพจน์ จันทร์เจริญ) พี่ไก่ (สุปราณี เจริญผล) ผมอาจจะเอ่ยชื่อพี่ๆ ไม่หมดนะครับ แต่ทุกคนเก่งมากๆ พี่ธันวา น้องกานต์ ก็เก่ง รวมถึงนักแสดงสมทบทุกท่าน แล้วก็ทีมงาน แล้วก็ผู้กำกับ ผู้จัดเก่งมืออาชีพจริงๆ แล้วเราก็ทำงานกันอย่างสบาย ไม่ได้มีความอึดอัด ไม่ได้มีความกังวล ผมรู้สึกว่าว่าได้แสดงเรื่องนี้สบายจังเลย เวลาไปกองเหมือนไม่ได้ไปทำงาน เหมือนเราทุกคนไปช่วยกันทำให้เรื่องนี้มันสมบูรณ์แบบที่สุด แล้วก็บวกกับเนื้อเรื่องที่มีความสมัยใหม่ การมองเห็นสิ่งที่เหนือธรรมชารติที่ผสมผสานให้มันเกิดสีสันที่สนุกเข้มข้นยิ่งขึ้น ผมรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ อยากชวนทุกคนมาติดตามชมไปด้วยกัน เพราะนอกจากที่ทุกคนจะสนุก ยังมีเรื่องให้ขบคิดว่าสุดท้ายแล้วต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไร และจะมีบทสรุปอย่างไร มาติดตามลุ้นไปด้วยกันครับ”
ติดตามชมความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
