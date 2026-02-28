“ป๋อ - แชมป์” ตัดสัมพันธ์พ่อลูกไร้เยื่อใย!

เสิร์ฟดราม่าต่อเนื่องสำหรับละคร “ยิหวาดาตัง” เมื่อ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ปรากฏตัวกลางงานเลี้ยงฉลองต้อนรับท่านเจ้าเมืองคนใหม่ต่อหน้าลูกชาย “แชมป์ ชนาธิป” พร้อมประกาศตัดพ่อตัดลูกอย่างไร้เยื่อใย
อีกจุดความแตกหักของ 2 พ่อลูก เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) กับ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) เมื่อลาซอได้รู้ว่าเสือหวัดผู้เป็นพ่อคิดจะล้างความทรงจำตัวเอง ทำให้ลาซอยอมตัดพ่อตัดลูก เพื่อปกป้อง กายเพชร (สืบ บุญส่ง) ไม่ให้ถูกเสือหวัดจัดการ ทำให้เสือหวัดต้องจำใจยอมถอยหนี เพราะไม่อยากสู้กับลูกชายตัวเอง
ถือเป็นอีกหนึ่งฉากดราม่าที่แชมป์ต้องเล่นร่วมกับนักแสดงรุ่นพี่อย่างป๋อ ณัฐวุฒิ ซึ่งก่อนถ่ายทำฉากนี้แชมป์ก็ได้มีการขอคำแนะนำจากป๋อว่าควรจะสื่ออารมณ์ออกมาประมาณไหนถึงจะดี ซึ่งนักแสดงรุ่นพี่อย่างป๋อก็ให้คำแนะนำหนุ่มแชมป์ได้ตรงจุด เค้นอารมณ์ของแชมป์ออกมาได้ถูกใจผู้กำกับคุ้ยสุดๆ และนอกจากความดราม่าที่จะได้เห็นในฉากนี้แล้ว ยังได้เห็นโชว์รำมโนราห์สวยๆ ที่แต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มร่วมแสดงอยู่ในฉากนี้ด้วย
รอชมฉากดราม่าของ 2 พ่อลูก “ป๋อ - แชมป์” และการเลือกทางเดินที่ต่างกันได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์