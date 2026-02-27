“เต้ย - พรีม” เปลี่ยนลุคต่างขั้ว เสิร์ฟตบจูบสะท้านฟาร์ม! ใน “ปิ่นอนงค์”

“เต้ย พงศกร” พลิกรับบทหนุ่มเซอร์สุดกวน ประกบคู่ "พรีม รณิดา” ครั้งแรกในละคร “ปิ่นอนงค์” กับความรักต่างขั้วที่ลงตัวสุดๆ เตรียมทวงบัลลังก์ความฟินฉายาปิ่นปากเปื่อย! เริ่มตอนแรก 6 มีนาคมนี้ ทางช่อง 3 รับชมย้อนหลังทาง Netflix
ปิ่นอนงค์...ละครแนวโรแมนติก ดราม่า การร่วมงานคู่กันครั้งแรกของ เต้ย พงศกร กับ พรีม รณิดา กับการพลิกบทบาทของทั้งคู่ ที่ต่างกันสุดขั้วแต่ลงตัวสุดๆ พร้อมเสิร์ฟดราม่า อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความรัก สมกับละครฉายา “ปิ่นปากเปื่อย” ที่จะกลับมาเรียกความฟินจากแฟนๆ ละคร นอกจากนี้แฟนๆ ละครจะได้เห็นการแปลงโฉมสุดพีคของหนุ่มเต้ย ที่มาพร้อมคาแร็กเตอร์หนุ่มเซอร์จอมกวน ที่จะมายียวนขยี้หัวใจ พร้อมด้วยทัพนักแสดงคับคั่ง อาทิ ไบร์ท รพีพงศ์, โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์, บุ๋ม ปนัดดา, โบ๊ท ธารา, มายด์ ฑาริกา, แก๊ป จักริน, ป๊อป ธนัญญา, เฟิสท์ เอกพงศ์, เต๋า สโรชา, เก่ง ชาติชาย ฯลฯ
ปิ่นอนงค์ เล่าเรื่องราวโชคชะตาของสาวสวย มองโลกในแง่ดี ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) ผู้เป็นลูกสาวของนาง อุ่นเรือน (เต๋า สโรชา) แม่บ้านของ คุณนายครองสุข (บุ๋ม ปนัดดา) ผู้ได้รับการขนานนามจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นแม่มดร้ายแห่งฟาร์มไพศาล เพราะคุณนายมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว และร้ายกาจกับคนงาน รวมไปถึงจิกใช้ปิ่นอนงค์และอุ่นเรือนเหมือนทาสในเรือนเบี้ย ด้วยถือว่าพ่อของตัวเองชุบเลี้ยงอุ่นเรือนมาแต่เด็ก และคุณนายก็ยังช่วยส่งเสียปิ่นอนงค์ให้เรียนจนจบวิทยาลัย จึงทำให้อุ่นเรือนพร่ำสอนลูกสาวให้กตัญญูแบบมอบกายถวายหัว จนกระทั่งคุณนายเข้ามาอยู่เป็นภรรยาใหม่ของ คุณไพศาล ธำรงรัตน์ (ตฤณ เศรษฐโชค) เจ้าของไพศาลรีสอร์ตแอนด์ฟาร์ม คุณนายก็ยังหนีบอุ่นเรือนติดสอยห้อยตามมาอยู่ด้วยกัน อุ่นเรือนให้ปิ่นอนงค์คอยรับใช้ ทรรศนะ (โบ๊ท ธารา) หลานชาย และ ทัศนีย์ (โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์) หลานสาวของคุณนาย
.
ทรรศนะเอ็นดูปิ่นอนงค์มาก คอยดูแลเอาใจใส่ปิ่นอนงค์ตั้งแต่เด็กจนโต และได้ให้คำสัญญาตามประสาเด็กว่าจะแต่งงานกับปิ่นอนงค์เพียงคนเดียว เมื่อทรรศนะต้องจากไปเรียนต่อต่างประเทศ ปิ่นอนงค์จึงนับวันรออย่างมีความหวัง โดยมี จินตนา (ป๊อบ ธนัญญา) เพื่อนสมัยเรียนที่ทำงานเป็นปศุสัตว์อำเภอคอยปลอบใจ และยังมี จอม (แก็ป จักริน) ลูกชายนาย ถวิล (ธนายง ว่องตระกูล) หัวหน้าคนงานแอบหลงรักปิ่นอนงค์อยู่เงียบๆ
.
จนกระทั่งวันหนึ่ง ก็มีผู้ชายอีกคนได้ก้าวเข้ามาในชีวิตหญิงสาว เขาคือ คุณใหญ่ (เต้ย พงศกร) ที่ประกาศตนชัดเจนว่าคือ เสือใหญ่ หัวหน้าแก๊งโจร จี้ ปล้น ฆ่า ข่มขืนมาแล้วนับไม่ถ้วน เปิดตัวมาพร้อมกับ เสือปาน หรือปานเทพ (ไบร์ท รพีพงศ์) เพื่อนรักจอมโหด ที่มาขู่ให้ทุกๆ คนในไร่ไพศาลหวาดกลัวไปตามๆ กัน ทุกคนต่างพากันหวาดกลัว และการกลับมาครั้งนี้ของคุณใหญ่ ทำให้ชีวิตของปิ่นอนงค์ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ...
ปิ่นอนงค์ บทประพันธ์ของ รจเรข บทโทรทัศน์โดย กฤติญา สัมฤทธิ์ประสงค์ และ ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล ฝีมือกำกับการแสดงโดย อนุวัฒน์ ถนอมรอด ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus รับชมย้อนหลังได้ทาง Netflix เริ่มตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569
