เรื่องย่อละคร “ปิ่นอนงค์”
บทประพันธ์ : รจเรข
บทโทรทัศน์ : กฤติญา สัมฤทธิ์ประสงค์
ควบคุมบทโทรทัศน์ : ละลิตา ฉันทศาสตร์โกศล
กำกับการแสดง : อนุวัฒน์ ถนอมรอด
ผู้จัด : สตางค์ ดิษย์ลดา ดิษยนันทน์ กัลย์จาฤก
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569
"สำหรับเธอ ความกตัญญูสำคัญกว่าความรัก แต่สำหรับเขา เธอคือทุกอย่างของชีวิต”
ในอาณาจักรฟาร์มอันกว้างใหญ่ไพศาล ณ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี คือบ้านที่ให้กำเนิดสาวน้อยนามว่า “ปิ่นอนงค์”
ปิ่นอนงค์ (พรีม รณิดา) เป็นลูกสาวของนาง อุ่นเรือน (เต๋า สโรชา) แม่บ้านของ คุณนายครองสุข (บุ๋ม ปนัดดา) ผู้ได้รับการขนานนามจากชาวบ้านละแวกนั้นว่าเป็นแม่มดร้ายแห่งฟาร์มไพศาล เพราะคุณนายมีนิสัยเอารัดเอาเปรียบ เห็นแก่ตัว และร้ายกาจกับคนงาน รวมไปถึงจิกใช้ปิ่นอนงค์และอุ่นเรือนเหมือนทาสในเรือนเบี้ย ด้วยถือว่าพ่อของตัวเองชุบเลี้ยงอุ่นเรือนมาแต่เด็ก และคุณนายก็ยังช่วยส่งเสียปิ่นอนงค์ให้เรียนจนจบวิทยาลัย จึงทำให้อุ่นเรือนพร่ำสอนลูกสาวให้กตัญญูแบบมอบกายถวายหัว จนกระทั่งคุณนายเข้ามาอยู่เป็นภรรยาใหม่ของ คุณไพศาล ธำรงรัตน์ (ตฤณ เศรษฐโชค) เจ้าของไพศาลรีสอร์ตแอนด์ฟาร์ม คุณนายก็ยังหนีบอุ่นเรือนติดสอยห้อยตามมาอยู่ด้วยกัน อุ่นเรือนให้ปิ่นอนงค์คอยรับใช้ ทรรศนะ (โบ๊ท ธารา) หลานชาย และ ทัศนีย์ (โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์) หลานสาวของคุณนาย
ทรรศนะเอ็นดูปิ่นอนงค์มาก คอยดูแลเอาใจใส่ปิ่นอนงค์ตั้งแต่เด็กจนโต และได้ให้คำสัญญาตามประสาเด็กว่าจะแต่งงานกับปิ่นอนงค์เพียงคนเดียว เมื่อทรรศนะต้องจากไปเรียนต่อต่างประเทศ ปิ่นอนงค์จึงนับวันรออย่างมีความหวัง โดยมี จินตนา (ป๊อบ ธนัญญา) เพื่อนสมัยเรียนที่ทำงานเป็นปศุสัตว์อำเภอคอยปลอบใจ และยังมี จอม (แก็ป จักริน) ลูกชายนาย ถวิล (ธนายง ว่องตระกูล) หัวหน้าคนงานแอบหลงรักปิ่นอนงค์อยู่เงียบๆ
จนกระทั่งวันหนึ่ง ก็มีผู้ชายอีกคนได้ก้าวเข้ามาในชีวิตหญิงสาว เขาคือ คุณใหญ่ (เต้ย พงศกร) ที่ประกาศตนชัดเจนว่าคือ เสือใหญ่ หัวหน้าแก๊งโจร จี้ ปล้น ฆ่า ข่มขืนมาแล้วนับไม่ถ้วน เปิดตัวมาพร้อมกับ เสือปาน หรือปานเทพ (ไบร์ท รพีพงศ์) เพื่อนรักจอมโหด ที่มาขู่ให้ทุกๆ คนในไร่ไพศาลหวาดกลัวไปตามๆ กัน ทุกคนต่างพากันหวาดกลัว และการกลับมาครั้งนี้ของคุณใหญ่ ทำให้ชีวิตของปิ่นอนงค์ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ...
คาแร็กเตอร์ตัวละคร
ปิ่นอนงค์ แสดงโดยรณิดา เตชสิทธิ์ (พรีม)
สาวกตัญญูสุดขั้ว จิตใจดี มองโลกในแง่บวก เป็นคนขี้สงสาร รักแม่ รักสัตว์ เจียมตัว หยิ่งในศักดิ์ศรี ความอดทนสูง อ่อนนอกแข็งใน บูชาความรัก ยอมเสียสละตัวเองเพื่อคนที่ตัวเองรัก มีปมในใจคือคิดว่าตัวเองต่ำต้อยไม่สำคัญ ไม่คู่ควรกับคนที่ตัวเองรักจึงเลือกที่จะเสียสละ
ใหญ่ (ชาลิต) แสดงโดยพงศกร เมตตาริกานนท์ (เต้ย)
ชายหนุ่มผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างโชกโชน ฉลาด ทันคน นิสัยยียวนกวนประสาท อารมณ์ร้อน ไม่เชื่อใจใคร ไม่เชื่อในความรัก พยายามแสดงความโหดเพื่อกลบความอ่อนแอในใจ เพราะมีปมที่คิดว่าพ่อรักเมียใหม่มากกว่าลูก
ปานเทพแสดงโดยรพีพงศ์ ทับสุวรรณ (ไบร์ท)
ลูกชายปลอด เป็นอดีตคนงานของฟาร์ม เป็นคนขี้เล่น อารมณ์ดี ฉลาด ขี้น้อยใจ เป็นลูกสมุนของชาลิตตั้งแต่เด็ก เป็นคนรักเพื่อน รักใหญ่มาก แอบชอบทัศนีย์แต่ไม่แสดงออก ใช้วิธีหมาหยอกไก่ยั่วทัศนีย์ให้โกรธ มีปมในใจคือคิดว่าพ่อรักคุณใหญ่มากกว่า
ทัศนีย์แสดงโดยณัฐฐชาช์ บุญประชม (โยเกิร์ต)
สาวเซอร์ ใจแตกตั้งแต่เด็ก กำพร้าพ่อ ขาดความรักจากแม่ จึงทดแทนด้วยการมีผู้ชายไม่ซ้ำหน้า รักสบาย สนใจแค่ตัวเอง มีปมใหญ่ในชีวิตคือโดนเพื่อนล้อว่าเป็นลูกไม่มีพ่อแม่
ครองสุขแสดงโดยปนัดดา วงศ์ผู้ดี (บุ๋ม)
สาวใหญ่ สวย เจ้าเสน่ห์ ฉลาด เจ้าเล่ห์ โหดเหี้ยม ใฝ่ฝันอยากเป็นคนรวย ใช้มารยาหญิงตกผู้ชายมาตลอด เจ้าชู้ เห็นแก่ตัว ทำทุกอย่างเพื่อเงิน แต่ปากหวานชอบใช้คำพูดล่อหลอกคนให้คล้อยตาม
ทรรศนะแสดงโดยธารา ทิพา (โบ๊ท)
หนุ่มนักเรียนนอก เป็นคนมีจิตใจโลเล ขี้ขลาด ไม่มีความคิดเป็นของตัวเอง เห็นแก่ตัว โดนเลี้ยงมาแบบสปอยจนแก้ปัญหาไม่เป็น หนักไม่เอาเบาไม่สู้ มีปมที่อยากเอาชนะใหญ่ แต่ก็ไม่กล้าพอ
อรสอางค์แสดงโดยฑาริกา อินสุวรรณ์ (มายด์)
สาวนักเรียนนอก ลูกปลัดกระทรวง โปรไฟล์หรู ฉลาด เชื่อมั่นในตนเอง คิดว่าตัวเองเป็นที่หนึ่ง แพ้ไม่ได้ เมื่อเสียคนรักไปให้ลูกแม่บ้านอย่างปิ่นจึงทนไม่ได้ ทำทุกอย่างเพื่อกำจัดศัตรูหัวใจจนเกือบกลายเป็นฆาตกร
จอมแสดงโดยจักริน ภูริพัฒน์ (แก็ป)
ลูกชายหัวหน้าคนงาน หลงรักปิ่นข้างเดียว เป็นคนมุทะลุ ใจร้อน ไม่ยอมใคร ชอบใช้กำลังตัดสินปัญหา
จินตนาแสดงโดยธนัญญา ศิรินิ่มนวลสกุล (ป๊อป)
เพื่อนของปิ่นอนงค์สมัยเรียนมัธยม เป็นปศุสัตว์จังหวัด เป็นหญิงเหล็ก คล่องแคล่ว แมนๆ ไม่อ่อนหวาน ปากตรงกับใจ จริงใจ รักเพื่อน แม้จะแอบรักจอมแต่ก็ไม่ฟูมฟาย ไม่คาดหวัง มีเหตุผลในเรื่องความรัก
ธีระแสดงโดยเอกพงศ์ จงเกษกรณ์ (เฟิสท์)
ผู้จัดการฟาร์มไพศาล มีความรู้ด้านกฎหมาย เป็นชู้รักของครองสุข คิดชั่ว ทำชั่วเพื่อเงิน ตอนแรกรักครองสุขด้วยความจริงใจ แต่กลับโดนหักหลังเลยกลายเป็นความแค้น
อุ่นเรือนแสดงโดยสโรชา วาทิตตพันธ์ (เต๋า)
แม่ของปิ่นอนงค์ เป็นคนยอมคน มีความกตัญญูจนมองข้ามความถูกต้อง คอยรับใช้เจ้านายคือคุณนายครองสุขแบบถวายหัว มีปมที่ถูกแม่เอามาทิ้ง จึงมีเป้าหมายจะตอบแทนบุญคุณคนที่ชุบเลี้ยงเท่านั้น
ถวิล แสดงโดยธนายง ว่องตระกูล (กระดุม)
หัวหน้าคนงาน ซื่อสัตย์ จิตใจดี รักปลอดและคุณใหญ่ แต่เป็นพ่อที่ไม่แสดงออก
ปลอดแสดงโดยชาติชาย งามสรรพ์ (เก่ง)
พ่อของปาน เป็นลูกน้องเก่าของคุณใหญ่ ดุ เป็นคนจริง มีความโหด ตาต่อตาฟันต่อฟัน พร้อมปะทะไม่เกรงกลัวศัตรู สั่งสอนอบรมใหญ่ให้สู้คน ถูกไพศาลไล่ออกจากฟาร์มเพราะโดนครองสุขใส่ร้าย จึงกลับไปทำเหมืองหินที่บ้านเกิดทางใต้ ซื่อสัตย์ ภักดีต่อเจ้านายเก่า
น้อยแสดงโดยสุทธาทิพย์ วุฒิชัยประดิษฐ์ (แอมแปร์)
สาวใช้วัยรุ่นของไร่ไพศาล เป็นคนตลก อารมณ์ดี รักปิ่นมาก
เปี๊ยกแสดงโดยรัชพงศ์ อโนมกิติ
คนงานสามีของหวาน เป็นคนดี จิตใจดี รักและกลัวเมียเป็นที่หนึ่ง บุคลิกซื่อๆ เรียบร้อย แต่ถึงเวลาต้องบู๊ก็ถึงไหนถึงกัน ชื่นชมศรัทธาในตัวใหญ่
หวานแสดงโดยพุทธิดา สมัยนิยม (มิ้นท์)
เมียของเปี๊ยก ปากตรงกับใจ ไม่ชอบความอยุติธรรม เป็นช้างเท้าหน้า พร้อมช่วยเหลือปิ่นในยามลำบาก ชอบเถียงกับน้อย เป็นคู่หูเม้าท์คุณนายด้วยกัน
เพ็ญแสดงโดยนาตยา จันทร์รุ่ง (ปู)
เมียของปลอด เป็นสาวใต้ที่แกร่ง สามารถคุมคนงานผู้ชายในเหมืองได้ มีเหตุผล ใจเย็น เป็นคนคอยให้สติทุกคนไม่ให้ใช้กำลังแก้ปัญหา รักใหญ่เหมือนลูก เป็นคนเดียวที่ทำให้ใหญ่สามารถพูดความในใจออกมาได้
เจิดแสดงโดยปิยะวัฒน์ รัตนหรูวิจิตร (หรูหรา)
ลูกน้องของธีระ เหี้ยมโหด เห็นแก่เงิน เป็นคู่หูของก้าน ฉลาดกว่าก้าน
ก้านแสดงโดยตะวัลย์ นวนนุกุล
ลูกน้องของธีระ เหี้ยมโหด เห็นแก่เงิน คอยเป็นลิ่วล้อ
ไพศาลแสดงโดยตฤณ เศรษฐโชค
พ่อของคุณใหญ่เจ้าของฟาร์ม เจ้าชู้ หลงเมียใหม่ หูเบา เลี้ยงลูกแบบเผด็จการ ใช้อารมณ์ในการเลี้ยงลูก ทำให้ใหญ่กลายเป็นเด็กคิดลบและมีบาดแผลไปจนโต
เสี่ยตงแสดงโดยประกาศิต โบสุวรรณ (ปั๋ง)
เจ้าพ่อคุมบ่อน ฉากหน้าทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อายุเท่าๆ ครองสุข บ้าผู้หญิง ฉลาดแกมโกง เห็นแก่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์