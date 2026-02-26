ช่องวัน 31 เปิดไลน์อัปปี 2026 เสิร์ฟ “ละคร - ซีรีส์ - รายการ” จัดเต็มครบรสไม่มีกั๊ก

ช่องวัน 31 เปิดลิสต์ Line Up ปี 2026 เสิร์ฟความสนุกตลอดปี ทั้ง “ละคร - ซีรีส์ - รายการ” จัดเต็มครบรสไม่มีกั๊ก แอป oneD ชูจุดเด่น ศูนย์รวม “คอนเทนต์จริตไทย เพื่อคนไทย”
one31 ตอกย้ำความเป็นผู้นำคอนเทนต์แถวหน้าของเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นละครฟอร์มยักษ์ ซีรีส์ สุดฮอต รายการวาไรตี้ ที่สร้างกระแสทั่วเมืองและเหล่าศิลปินที่คุณรัก ล่าสุดได้จัดงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2026” เปิดโผ Line Up สุดเซอร์ไพรส์ที่เตรียมเสิร์ฟความสนุกตลอดทั้งปี ผ่านทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น ช่องวัน 31 และแอปพลิเคชัน oneD แต่ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหน ก็รับรองว่า อิน ฟิน จัดเต็มครบทุกอรรถรส ถูกจริตคนไทยแน่นอน
โดยไฮไลต์ของงานอยู่ที่แอปพลิเคชัน oneD ที่ปีนี้รวบรวมคอนเทนต์ Exclusive แบบจัดเต็ม ทั้งจาก oneD ORIGINAL และผนึกกำลังจากบริษัทในเครือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น one31, GMMTV, CHANGE2561, ATIME, GingerX และอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สตูดิโอมากฝีมืออีกจำนวนมาก นำเสนอ “คอนเทนต์จริตไทย เพื่อคนไทย” ที่เข้าใจคนไทย และสร้างโดยคนไทย ผ่านซีรีส์ระดับพรีเมียมที่มีครบทุกรสชาติ และรับรองว่าเข้าถึงแก่นและหัวใจคนไทยแน่นอน โดยในปีนี้แอปฯ oneD มุ่งสู่การเป็นศูนย์รวมคอนเทนต์ไทยที่มากที่สุดในประเทศ ด้วยคอนเทนต์ใหม่ที่อัปเดตทุกวัน พร้อมละคร - ซีรีส์เรื่องใหม่ทุกสัปดาห์
เริ่มต้นความตื่นตาตื่นใจด้วยการเปิดตัวซีรีส์กระแสแรงที่หลายๆ คนตั้งตารอ Girl From Nowhere The Reset (เด็กใหม่ the Reset) ที่ได้นักแสดงและไอดอลชื่อดัง เบ็คกี้ อาร์มสตรอง มาสวมบท แนนโน๊ะ นักเรียนใหม่ในตำนานที่จะมาเปิดโปงความจริง พร้อมสั่งสอนเพื่อนใหม่ให้ได้รับผลกรรมที่กระทำผิด ร่วมด้วยทัพนักแสดงอีกคับคั่งอาทิ แซม พฤฒิชัย, แบงค์ ณฐวัฒน์, ออฟโรด กันตภณ, โอเบย์ ปัณณวิชญ์, เจนเย่ เมธิกา, เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา, อเล็กซ์ อเล็กซานเดอร์, บูม สหรัฐ, จั๊มพ์ พิสิฐพล กับเรื่องราวในรั้วโรงเรียนที่นำมาจาก 6 ประเด็น 6 ข่าวฉาว ออกอากาศเพียง 6 ตอนเท่านั้น เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่ 7 มี.ค.นี้ เวลา 20.30 น.
จากนั้นเป็น Line Up “ละครสองทุ่มครึ่ง” ที่ประเดิมด้วยละครพีเรียดฟอร์มยักษ์สุดเข้มข้นเรื่อง “สอดสร้อยมาลา” เรื่องราวของ 2 นางรำเพื่อนรัก ที่มิตรภาพต้องพังทลายลง เพราะรักเกินเพื่อน ซึ่งได้พระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ มาประชันบทบาทกับ 2 สาวสวย มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา ที่เปลี่ยนลุคมารับบทนางรำ เสริมทัพความเข้มข้นด้วยตัวพ่อ - ตัวแม่ฝีมือพรีเมี่ยมอย่าง แหม่ม คัทลียา พร้อมการคัมแบ็กมารับงานละครในรอบ9 ปี ของ หมิว ลลิตา และการร่วมงานกับช่องวัน 31 ครั้งแรกของ อู๋ ธนากร กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ
เตรียมพบกับการแข่งขันของสังคมชั้นสูง ที่มีชีวิต “ลูก” เป็นเดิมพัน ใน “วิมานอากาศ” หรือ “SKY CASTLE THAILAND” ที่ยกขบวนตัวแม่ ตัวมัมอย่าง แหม่ม คัทลียา, อ้อม พิยดา, นุ่น ศิรพันธ์, โดนัท มนัสนันท์, นุ้ย สุจิรา, เอ้ก บุษกร มาประชันบทบาท ฟาดอินเนอร์สุดเข้มข้น รับประกันมันส์แน่
ต่อด้วยการจับคู่เคมีใหม่ของ เอม สรรเพชญ์ และ มุกดา นรินทร์รักษ์ ใน “ติวเธอ(ร์)…ที่รัก MY TUTOR, MY LOVE” เสริมทัพด้วย หลุยส์ สก็อต, กัปตัน ชลธร, นินน่า ญาณิน เมื่อชื่อเสียงกลายเป็นแรงกดดัน และคำครหากลายเป็นบาดแผล การโคจรมาเจอกับหนุ่มติวเธอ(ร์) จะเป็นบทเรียน หรือบททดสอบหัวใจกันแน่ เรื่องราวสุดเข้มข้นจึงเกิดขึ้น บทโทรทัศน์โดย เจี๊ยบ วรรธนา กำกับการแสดงโดย กู่ เอกสิทธิ์
อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างกระแสฮือฮาสะเทือนวงการ กับ “แรงเงา” ซึ่งคว้าตัวนางเอกมากฝีมือ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก มาสวมวิญญาณเป็น มุนินทร์ - มุตา ประกบกับพระเอก เจษ เจษฎ์พิพัฒ ในบท วีกิจ บอกเลยเคมีดีเกินต้าน ร่วมด้วย เบนซ์ พรชิตา, ป๋อ ณัฐวุฒิ การันตีความแรงกว่า แซ่บกว่า และบันไดสูงกว่า! โดย ผู้กำกับมือทอง กู่ เอกสิทธิ์
และปีนี้ได้รับชมกันแน่นอนกับ “เหมันต์ตะวันรอน” นำแสดงโดย แจม รชตะ และ วิว วรรณรท ร่วมด้วย พ้อยท์ ชลวิทย์, แนท อนิพรณ์, แอน สิเรียม, น้ำ รพีภัทร ฯลฯ เมื่อ “เสือตะวัน” จอมโจรอันเลื่องชื่อที่ไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงได้ปรากฏตัวขึ้น พร้อมกับความจริงที่รอวันเปิดเผย เรื่องราวมากมายจึงเกิดขึ้น!
ฟาก “ละครหนึ่งทุ่ม” ที่ยืนหนึ่งครองใจผู้ชมทั่วประเทศมาตลอด และยังครองตำแหน่งเรตติ้งอันดับ 1 แบบยังไม่มีใครมาล้มแชมป์ ปีนี้ยังคงจัดหนัก จัดเต็ม ไม่มีแผ่ว คุณภาพคับจอเหมือนเดิม เริ่มที่ละครดราม่าเข้มข้น “อกธรณี” เรื่องราวความรักและการเสียสละที่ต้องแลกด้วยน้ำตา การรวมตัวของนักแสดงต่างรุ่นที่จะมาประชันบทบาทกันอย่างสมน้ำสมเนื้อ ไนกี้ นิธิดล, แม็กกี้ อาภา, แนท อนิพรณ์, ปลื้ม ธยศทรณ์, ใยไหม ชินารดี, ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ ฯลฯ แฟนละครเตรียมทิชชู่ซับน้ำตากันได้เลย
และการคัมแบ็กของทัพนักตบลูกยาง Gen แสบ ที่มาพร้อมภารกิจใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิม กับภาคต่อของละครสุดฮิต “นักตบวัดโคกปัง” พร้อมนักแสดงชุดเดิมที่ทุกคนรัก ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, ก้อง วิทยา, จีจี้ ณัฐกุล, รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น, อินเตอร์ รุ่งรดา, มากิ มาชิดา, แตงกวา ชนันทิชา, จีจี้ ฉันท์ชนก ฯลฯ
นอกจากนี้ยังได้สนุกกันต่อ กับละคร “หอมรักบ้านทุ่ง” ที่นำแสดงโดย พ้อยท์ ชลวิทย์ และ ผิงผิง ณิชา เสริมทัพด้วย อ๋อม สกาวใจ, น้ำ รพีภัทร, ลิฟท์ สุพจน์ ฯลฯ
จากนั้นสลับโหมดไปม่วนจอยกับละคร “สิงโตลำซิ่ง” นำทีมโดย เต๋า เศรษฐพงษ์ และ หนูเล็ก ทิฐินันท์ ร่วมด้วยตัวพ่อ - ตัวแม่สายลูกทุ่ง นุก ธนดล, ยูกิ ไหทองคำ, ตรี ชัยณรงค์, ลำยอง หนองหินห่าว ฯลฯ บอกเลยว่างานนี้ม่วนจัดเต็ม เป๊ะปัง สนุกสนาน เร้าใจแน่นอน
ข้ามฟากมาที่คอนเทนต์รายการที่ครองใจแฟนๆ และประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามมายาวนานถึง 7 ซีซั่น กับ “Golden Song เวทีเพลงเพราะ” ซึ่งปีนี้จะกลับมาสร้างความสุข ความสนุกแบบยกระดับความประทับใจในซีซั่นพิเศษ “The Golden Song All Star” การรวมตัวครั้งสำคัญของนักร้องบทเพลงทองคำที่หลายคนคิดถึง และเสียงร้องที่คุณชื่นชอบตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นล่าสุด มาประชันเสียงร้องและขับกล่อมบทเพลงเพราะๆ สุดทัชใจบนเวทีนี้อีกครั้งเร็วๆ นี้ได้รับชมกันแน่นอน
และในปีนี้แอปพลิเคชัน oneD ยังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ เอาใจสายไถฟีด ที่นิยมเสพคอนเทนต์แบบสั้น กระชับ กับคอนเทนต์ละครแนวตั้ง oneD SHORTS ที่สนุก มัน แซ่บ ครบทุกรสชาติ ดูได้ทางแอป oneD ที่เดียว เริ่มที่การแก้แค้นฉบับตัวแม่ใน “กุหลาบซ่อนพิษ” เมื่อกุหลาบถูกเหยียบย่ำ หนามแห่งความแค้น ยิ่งย้อนมาทำลายทุกคน นอกจากนี้ยังมีเรื่อง “รักผิดล็อค” เมื่อพรหมลิขิตคิดพยศ รักที่ถูกล็อก จึงกลายเป็นเหตุแห่งหายนะ ความวุ่นวายระดับสิบจึงบังเกิด และแนวพีเรียดดราม่าเรื่อง “เล่ห์ร้ายสายโลหิต” แม้ต้องต่อสู้กับเล่ห์ราคะ ก็จะฟาดฟัน เพื่อทวงชีวิตที่ถูกขโมย งานนี้ดราม่ามาเต็มแน่นอน
ตัวอย่าง “กุหลาบซ่อนพิษ” >> https://youtube.com/shorts/q35cQWm4eXQ
ตัวอย่าง “รักผิดล็อค” >> https://youtube.com/shorts/XdvZ5p0OzJA
ตัวอย่าง “เล่ห์ร้ายสายโลหิต” >> https://youtube.com/shorts/GLtzQAn0ff0
ด้านค่ายเพลง ONE Music ปีนี้ขนทัพศิลปินไอดอลมาแบบจุกๆ นำทีมโดย ต้าห์อู๋ พิทยา, ออฟโรด กันตภณ, บูม สหรัฐ, ไดมอนด์ ณรกร พร้อมส่งหนุ่มๆ วง iZ ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ เหลวเป๋ว เพลงจังหวะสนุกที่ชวนให้ทุกคนขึ้นมาจอย และที่ต้องจับตาดูให้ดีคือเกิร์ลกรุ๊ปวง Kiismet ที่เตรียมจ่อคิวเดบิวต์เร็วๆ นี้ มีครบทั้งบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ป งานดี งานพรีเมี่ยมขนาดนี้ ชาว T-POP เตรียมตัวรับแรงกระแทกได้เลย
ต่อด้วยคอนเทนต์ Boys Love, Girls Love ที่พร้อมจะระเบิดความฟิน ประเดิมด้วยการโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งของ เพิร์ล ศัจกร และ พีค ภีมพล ใน “Flower Boy หลงกลิ่นเกสร” เมื่อ CEO หนุ่มไร้หัวใจต้องกอบกู้บริษัท เขาจึงพาตัวหนุ่มเผ่าดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมชวนหลงใหลมาปรุงน้ำหอม ชาว PeoPle ของ PearlPeak เตรียมฟินกันได้เลย
เตรียมใจสั่นไปกับเคมีใหม่สุดลงตัวของ อิน จักราสินธุ์ และ องศา ธีธัช ใน “อรุณรุ่ง THE EDGE OF HORIZON” ความรักที่ต่างชนชั้น ต่างยศศักดิ์ คนหนึ่งมีเพียงศักดิ์ศรี แต่อีกคนมีราชสกุลเป็นเดิมพัน พวกเขาจะเลือกเดินตามกฎระเบียบ หรือจะยอมทำตามหัวใจ?
เรื่องรักคลาสสิกสู่ Girls love ครั้งใหม่ “Juliet x Juliet” โดยคว้าตัวสองสาว หมิงหมิง กันยากร และ เนปจูน ณัฏฐ์กฤตา มาประกบคู่กัน เมื่อความขัดแย้งของสองตระกูล คือกำแพงขวางกั้นความรู้สึก บทสรุปความรักต้องห้าม จะจบลงที่โศกนาฏกรรมหรือไม่ ร่วมหาคำตอบพร้อมกันปีนี้
อีกหนึ่งเรื่องห้ามพลาดกับแนวพีเรียดล้านนา “ม่อนเมิงมาง” ที่จะพาทุกคนดำดิ่งไปสู่คดีปริศนาในดินแดนลี้ลับ กับการสืบหาว่า “ใคร” คือฆาตกร โดยได้ 2 หนุ่มสุดฮอต ต้าห์อู๋ พิทยา มาสวมบท “ธายุ” มหาดเล็กหลวงจากสยาม และ ออฟโรด กันตภณ ในบท “กานฟ้า” หมอยาแห่งเมืองมาง ร่วมด้วย ฟิล์ม ธนภัทร, เน๋ง ศรัณย์, นิว อัครวินท์ มาร่วมไขปริศนาแห่งความตายพร้อมกันเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ยังมีกองทัพคอนเทนต์ Boy Love, Girl Love จาก GMMTV และ CHANGE 2561 ที่ขนมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ดูกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่แอป oneD เท่านั้น!
เริ่มต้นทำเซอร์ไพรส์ด้วยการเปิดตัว ซีรีส์ “โกโบริ” ที่ได้พระเอกตัวท็อปฝีมือดี ต่อ ธนภพ มาเตรียมสร้างตำนาน “คู่กรรม” บทใหม่อีกครั้ง ซึ่งแค่ปล่อยทีเซอร์ เห็นหนุ่มต่อใส่ชุดทหาร พูดภาษาญี่ปุ่นประโยคเดียว ก็สร้างความฮือฮาให้ผู้ชมได้ร้องว้าว พร้อมลงความเห็นว่า “ต่อ” คือ “โกโบริ” ที่ใช่ทุกตรง ส่วน “อังศุมาลิน” จะเป็นใครนั้น ต้องติดตาม
จากนั้นไปพบกับการล้างแค้นซึ่งเจ็บปวดที่สุดในซีรีส์ “คลึง” เมื่อ ชาร์เลท วาศิตา พลิกบทบาทครั้งสำคัญสู่การเป็น “หมอนวดสาว” เมื่อเธอไม่ได้มาเพื่อบำบัด แต่มาเพื่อใช้ศาสตร์แห่งการกดจุดปลิดชีพศัตรูให้สาสม พบการประชันบทบาทเข้มข้นกับ เทศน์ ไมรอน, เอก ธเนศ และ หลิน มชณต
เมื่อตำนาน “อันธพาล” ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ไทยอย่าง “แดง ไบเล่ย์” กำลังจะกลับมาอีกครั้ง โดยได้หนุ่มมาดเซอร์ จี๋ สุทธิรักษ์ มาสวมวิญญาณอันธพาลผู้โด่งดัง เสริมทัพด้วยแก๊งเพื่อนร่วมสาบาน ที่รวมตัวตึงไว้เพียบ ทั้ง ไบร์ท นรภัทร, บิ๊ก D Gerrard, แม็ก เจนมานะ, โมสท์ วิศรุต ฯลฯ นอกจากความเดือดของเหล่าหนุ่มๆ ยังมีสาวมากความสามารถ ก้อย อรัชพร มารับบท วัลภา ที่จะมาเติมเต็มความเข้มข้นให้ครบรส เตรียมพิสูจน์ความมันส์พร้อมกันเร็วๆ นี้!
ต่อด้วยซีรีส์แนวโรแมนซ์ที่ซ่อนความลับ ความร้าย และความรักไว้ ใน “สกุณาซ่อนรัก” ผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ที่คว้า 2 พระเอกสุดหล่อต่างคาแร็กเตอร์ ฟิล์ม ธนภัทร และ เทศน์ ไมรอน มาประชันบทบาทกันครั้งแรก และการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของนางเอกสาว เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา ร่วมด้วย นก สินจัย, นิว อัครวินท์ ฯลฯ ความลับที่ถูกซ่อนอยู่จะถูกเปิดเผยเร็วๆ นี้
ปิดท้ายด้วยซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “หงสาวดี” มหากาพย์แห่งศักดิ์ศรีระหว่าง “อโยธยา” และ “หงสาวดี” เมื่อมิตรภาพแห่งพี่น้องต้องสั่นคลอนเพราะบ้านเมือง พบกับทัพนักแสดงแถวหน้าของเมืองไทยที่มารวมตัวกันคับจอ อาทิ ตรี ภรภัทร, นาย ณภัทร, ชาย ชาตโยดม, ป๋อ ณัฐวุฒิ, อ้อม พิยดา, วิว วรรณรท, ฐิสา วริฏฐิสา และ นก ฉัตรชัย ฯลฯ ที่มาประชันบทบาทในทุกอารมณ์อย่างถึงพริกถึงขิง และโปรดักชั่นสุดตระการตา ภายใต้การกำกับสุดละเมียดของ ปุ๊ย ผอูน จันทรศิริ เริ่มตอนแรกจันทร์ที่ 16 มีนาคมนี้
และทั้งหมดนี้คือคอนเทนต์จาก one31 ที่เตรียมมาเสิร์ฟให้แฟนๆ ได้ชมตลอดปี 2026 ผ่านหน้าจอช่องวัน 31 และแอปพลิเคชั่น oneD มอบความสุขให้แฟนๆ ชาวไทยทุกคนตลอดไป
