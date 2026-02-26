“มาสุ - ตี๋ ธนพล” ล้มจูบกันริมทะเล! เปิดฉากซีรีส์วาย “ปั่นไปให้ถึงรัก”

เคมีแรงเกินต้าน! “มาสุ - ตี๋ ธนพล”เปิดฉากซีรีส์วาย “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ด้วยอุบัติเหตุจูบแรกริมทะเล ทำเอาทีมงานเขินจนต้องถ่ายใหม่หลายเทค เตรียมฟินพร้อมกัน 2 มีนาคมนี้ ทางช่อง 3
เตรียมหัวใจให้สั่นสะเทือน เพราะ “เอส ธรรปพล ขันไชย” ผู้จัดค่าย S CLASS ENTERTAINMENT กดสตาร์ทเกมรักแบบไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัว ส่งซีรีส์วายโรแมนติก - ฟีลกู๊ด “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” ลงจอด้วยซีนริมทะเลที่ละมุนสายตา พร้อมปล่อยเคมีธรรมชาติของสองพระนาย “มาสุ จรรยางค์ดีกุล” และ “ตี๋ ธนพล จารุจิตรานนท์”ให้คนดูได้หัวใจเต้นผิดจังหวะ
โดยเรื่องราวเป็นตอนที่ สายลม (ตี๋ ธนพล)ที่เดินรับลมทะเลอย่างสบายใจ ก่อนถูกนักท่องเที่ยวแตะตัวถามทางโดยไม่ทันตั้งหลัก ด้วยภาวะกลัวการสัมผัส สายลมตกใจและรีบหนีสุดแรง จังหวะเดียวกับที่ นับหนึ่ง (มาสุ)กำลังปั่นจักรยานเลียบชายหาด หนึ่งคนปั่น หนึ่งคนวิ่ง ทั้งคู่พุ่งเข้าหากันเต็มแรง นับหนึ่งพยายามประคองไม่ให้ล้ม แต่กลับเสียหลักล้มทับกันกลางกองทราย ริมฝีปากแตะกันโดยไม่ตั้งใจ กลายเป็นจูบแรกที่ทั้งช็อกทั้งเขิน และเหมือนเวลาหยุดหมุนชั่วขณะ ไม่ได้มีแค่ทรายที่ฟุ้งกระจาย หากแต่ความรู้สึกก็ฟุ้งไม่แพ้กัน
เบื้องหลังการถ่ายทำที่พัทยา วันนั้นไม่ได้ร้อนแค่แสงแดด เพราะบรรยากาศหน้าเซ็ทก็อบอวลไปด้วยพลังบางอย่างที่ชวนลุ้น “กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์” ผู้กำกับฯ ลงรายละเอียดทุกจังหวะ ทั้งมุมกล้อง ระยะชน และความปลอดภัย มาสุต้องคุมสปีดจักรยานให้เป๊ะตามมาร์ก ขณะที่ตี๋ถ่ายทอดอาการตื่นตระหนกออกมาได้อย่างสมจริง แต่พอถึงช็อตจูบ ความเงียบในกองกลับดังชัดที่สุดในความรู้สึก พอสิ้นเสียงแอ็กชั่นทุกอย่างเหมือนหยุดหายใจ และทันทีที่เสียงคัตดังขึ้น ทั้งคู่ก็หลุดยิ้มพร้อมกัน จนทีมงานหัวเราะลั่น ต้องถ่ายซ้ำหลายเทค เพราะสบตาเมื่อไรก็เสียอาการทุกครั้ง จนหลายคนแซวว่า แค่ฉากแรกเคมีก็ทะลุเฟรมไปไกลแล้ว
จากอุบัติเหตุไม่ตั้งใจ สู่จังหวะหัวใจที่เริ่มเดินไปพร้อมกัน แค่เปิดเรื่องก็ทำคนดูใจสั่นขนาดนี้ เส้นทางรักครั้งนี้จะพาไปไกลแค่ไหน ติดตามชม “ปั่นไปให้ถึงรัก - Love Like A Bike” เริ่มตอนแรก 2 มีนาคม 2569 ออกอากาศทุกคืนวันจันทร์ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 รับชมออนไลน์ทาง 3Plus และรับชมย้อนหลัง UNCUT ได้ที่ Netflix เวลา 23.30 น. น. พร้อมอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวของซีรีส์ ได้ที่ Instagram / Tiktok / X : Love Like A Bike และ Facebook / YouTube : sclssentertainment
