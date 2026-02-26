“สิงห์รถบรรทุก” คืนจอ “ละครรีรันบ่าย” 3 มี.ค.นี้

ช่อง 7HD เอาใจแฟนละครสายบู๊ - ดราม่า ส่งละครสุดเข้มข้น “สิงห์รถบรรทุก” คืนจอ ในช่วง “ละครรีรันบ่าย” ระเบิดความมันให้แฟนๆ ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 14.25 น. และในวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 14.40 น. เริ่ม 3 มี.ค.นี้
เคลียร์ทุกเส้นทางให้พร้อม ช่อง 7HD เตรียมระเบิดความมันอีกครั้ง กับละครแอ็กชั่น ดราม่า “สิงห์รถบรรทุก” กลับมาสร้างความประทับใจในช่วง “ละครรีรันบ่าย”
“สิงห์รถบรรทุก” ละครแอ็กชั่น ดราม่า ที่สอดแทรกแง่คิดเรื่องความรัก มิตรภาพ และความรักชาติ ผ่านเรื่องราวเข้มข้นของตัวละครที่ต้องเผชิญทั้งความสูญเสีย ความแค้น และภารกิจเสี่ยงตาย นำแสดงโดย อ๊อฟ ชนะพล รับบท สีหราช ตำรวจหนุ่มนอกเครื่องแบบ ร่วมด้วย เพลง กวิตา, อานัส ฬาพานิช และ เบนซ์ ปุญญาพร เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง
เรื่องราวเริ่มต้นจาก สีหราช (อ๊อฟ ชนะพล) ตำรวจหนุ่มนอกเครื่องแบบที่ตามสืบความจริงเกี่ยวกับการตายของน้องชายและครอบครัว จนเข้ามาพัวพันกับ สายสุนีย์ (เพลง กวิตา) ลูกสาวเจ้าของกิจการรถบรรทุกที่น้องชายของเขาเคยทำงานอยู่ จากจุดเริ่มต้นของความแค้นสู่การสืบหาความจริง พร้อมกับภารกิจลับครั้งใหญ่ เมื่อเขาค้นพบเบื้องหลังขบวนการลักลอบขนอาวุธข้ามชาติที่แฝงตัวอยู่ในธุรกิจขนส่ง เส้นทางอันตรายที่ทั้งสองต้องเผชิญไม่เพียงเต็มไปด้วยอุปสรรคและความเสี่ยง แต่ยังค่อยๆ ก่อเกิดความผูกพันโดยไม่ทันรู้ตัว
แฟนละครเตรียมกลับมาร่วมลุ้นและส่งกำลังใจให้ตัวละครที่คุณคิดถึงอีกครั้ง ในละคร “สิงห์รถบรรทุก” รีรัน ในช่วง “ละครรีรันบ่าย” ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 14.25 น. และวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 14.40 น. เริ่มวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
