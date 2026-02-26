“จาด้า” พลิกลุคเป็นคุณหนูไฮโซ แฮปปี้เคมีเข้าขา “โตส” ใน “เลดี้ทุ่งกระบือบาล”

“จาด้า” เผยเบื้องหลังการทำงาน “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ตัวละคร “จอมขวัญ” ได้พลิกลุคเป็นคุณหนูไฮโซ บทท้าทาย เล่นยาก ดีใจแสดงคู่ “โตส” เรื่องแรกรู้สึกเข้าขากันได้ดี แฮปปี้มาก
กระแสแรงต่อเนื่องสำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” จากค่ายมากกว่าฝัน ที่นอกจากคู่พระนาง บอม พงศกร โตสุวรรณ และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช เคมีดีแล้ว อีกหนึ่งสีสันสำคัญอย่าง จาด้า อินโตร์เร ในบท “จอมขวัญ” ก็สะกดสายตาผู้ชมไม่น้อย เจ้าตัวเปิดหมดเปลือกถึงการพลิกลุค พร้อมเผยความประทับใจในการร่วมงานกับ โตส อัครัช จิตตะศิริ ครั้งแรกที่เข้าขากันอย่างคาดไม่ถึงอีกด้วย
โดยจาด้าเปิดใจถึงการทำงานในละครเรื่องนี้ว่า “จาด้า รับบทเป็นจอมขวัญ เป็นน้องสาวของพี่จอมทัพ (บอม พงศกร) เป็นลูกคุณหนู พี่วี (วีรภาพ สุภาพไพบูลย์) ผู้กำกับฯ บรีฟตั้งแต่ต้นเลยว่า ให้คิดว่าเราคือทายาทตระกูลใหญ่ ให้มีความเป็นลูกคุณหนู มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก บทนี้ก็ต่างไปจากที่จาด้าเคยเล่นมา ที่ผ่านมาบทจะเป็นเด็กแก่นๆ บ้าง มาเรื่องนี้คือได้แต่งตัวสวยๆ อยู่ห้องแอร์ เป็นอะไรที่แปลกใหม่และเปลี่ยนลุคเราไปเลย ความท้าทายของตัวละครนี้ ตรงความเป็นลูกคุณหนูนี่แหละ คือจาด้าคิดว่ามันยาก เพราะปกติด้วยความที่จาด้าเล่นคอเมดี้มาก่อน มันก็มีจังหวะที่เราต้องเล่นโอเวอร์ โวยวายๆ แต่บทของจอมขวัญต้องเล่นให้เป็นธรรมชาติ และย้ำว่าต้องมีความเป็นผู้หญิงมากๆ ซึ่งท้าทายเราทีเดียวค่ะ”
นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกที่จาด้าได้ร่วมงานกับ โตส ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่า แรกเห็นแอบเกร็งเล็กน้อย
“เรื่องนี้จาด้าเล่นคู่กับพี่โตสค่ะ เป็นครั้งแรกที่มาเจอกัน ตอนที่มาเจอกันครั้งแรกแอบคิดว่าทำไมคนนี้เขาดูแบบเป็นผู้ชายจังเลย แบบเข้มๆ ดูนิ่งๆ ก็คิดว่าจะคุยกับเขารู้เรื่องไหม (หัวเราะ) แต่พอได้พูดคุยกัน ได้ทำงานด้วยกัน โอ้โห พี่โตสเป็นคนตั้งใจทำงานมาก แล้วก็จริงใจมากค่ะ จาด้ารู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้มาเล่นคู่กับเขา เพราะเราจูนกันติดง่ายมาก ทำให้มันง่ายต่อการทำงาน พอถ่ายแล้วมันสนุก อย่างเวลาที่จาด้าไม่มั่นใจบทไหนช่วงไหนก็จะคุยกับเขา ขอปรึกษาก่อนได้ไหม ซึ่งพี่โตสก็ยินดีตลอด ส่วนเรื่องของฉากกุ๊กกิ๊ก ในเรื่องก็มีประมาณหนึ่งค่ะ ไม่เยอะมาก แอบคิดเหมือนกันว่าถ้าเยอะๆ เราน่าจะเขินมากทีเดียว
ตอนนี้ละครกำลังเข้มข้นนะคะ จาด้าอยากชวนทุกคนให้ติดตามชมทุกตอน เลดี้ทุ่งกระบือบาล เป็นละครที่สร้างรอยยิ้ม เชื่อว่าคนที่ชมละครจะมีความสุขและสนุกไปกับเรื่องราว รวมถึงยังได้เห็นบรรยากาศของท้องทุ่งนาที่ดูแล้วสบายตามากๆ รวมถึงควายซึ่งเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆ นี่จาด้ายังแอบเสียดายเลยค่ะ ในละครจาด้าไม่มีฉากที่ได้ขี่ควายกับเขาเลย จะมีก็แค่เฉียดใกล้ๆ บ้าง ตอนที่พักกองเราก็แอบไปเล่นกันเขา เขาน่ารักมากเลย จาด้าก็อยากให้ทุกคนมาติดตามชมละคร เลดี้ทุ่งกระบือบาล ไปด้วยกันนะคะ”
ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2569 มาร่วมสนุกกับละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ด้วยการตอบคำถามประจำวัน โดย Scan QR Code ที่ขึ้นหน้าจอขณะชมละครทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ติดตามกติกาและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.CH7.COM
และติดตามชมละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง TrueVisions NOW
