4 นางเอก “7 ประจัญบาน” แท็กทีมการันตีความมัน

ซีรีส์แอ็กชั่นคอเมดี้ “7 ประจัญบาน” กระแสแรงไม่แผ่ว งานนี้ 4 นางเอก “การ์ตูน - แจมมี่ - อ๋อม - มะเหมี่ยว” ขอแท็กทีมชวนแฟนๆ ลุ้นภารกิจเดือดเข้มข้นทุก EP. เผยมีปมลับ - ฉากเผชิญหน้าสุดพีค พร้อมการันตีทั้งความสนุกและข้อคิด ดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอน
สาดความสนุกทุกอีพี สำหรับซีรีส์แอ็กชั่นคอเมดี้ “7 ประจัญบาน” จากค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ ที่กวาดกระแสตอบรับและเรตติ้งแรงต่อเนื่อง จนแฟนๆ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ครบรสทั้งความมัน ความฮา และความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง
นอกจาก 7 หนุ่มที่สร้างสีสันความโบ๊ะบ๊ะขำขัน แล้ว 4 นางเอกอย่าง การ์ตูน ณัฐฌา บุญปอง, แจมมี่ ปาณิชดา แสงสุวรรณ, อ๋อม ปัณชญา สุวรรณกูฎ และ มะเหมี่ยว พรชดา วราพชระ ก็โดดเด่นมีจังหวะช็อตฟีลให้ได้อมยิ้มไม่แพ้กัน ล่าสุดทั้ง 4 สาวควงกันออกมาขอบคุณแฟนๆ พร้อมชวนติดตามความพีคในช่วงท้ายเรื่อง จะมีอะไรเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ รอติดตามบ้าง มาฟังสาวๆ กัน
การ์ตูน “ตั้งแต่ซีรีส์ออกอากาศมา กระแสตอบรับดีมากค่ะ ทั้งแฟนคลับ ทั้งเพื่อนๆ ก็บอกว่าซีรีส์สนุกมาก ดูแล้วไม่เครียด ดีใจที่เขาชอบ เพราะทุกคนเต็มที่มากๆ ตอนนี้ซีรีส์กำลังพีคเลยค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ก็อยากให้ติดตามจนถึงตอนจบ เพราะภารกิจต่างๆ จะเข้มข้นขึ้น มีฉากน่าลุ้นที่อยากให้รอดู อยากสปอยล์มากแต่ยังพูดไม่ได้เดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ ซึ่งนอกจากความสนุกแล้วยังได้ข้อคิดด้วย ในมุมตัวละคร ดวงเนตร ที่การ์ตูนแสดง เป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง มีความพยายาม เพราะเชื่อว่าความไม่ล้มเลิกคือหัวใจของความสำเร็จค่ะ”
แจมมี่ “กระแสตอบรับซีรีส์อบอุ่นเกินกว่าที่คิดค่ะ มีคนพูดถึงพัฒนาการของตัวละคร ความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง และรายละเอียดเล็กๆ ที่ทีมงานตั้งใจใส่เข้าไป ในฐานะนักแสดง เห็นคนดูอิน คาดเดา ตั้งคำถาม มีความเชื่อในตัวละคร รู้สึกว่านี่คือกำลังใจ ตอนนี้ซีรีส์เข้าสู่ช่วงสำคัญเลย จะมีความจริงหลายอย่างเปิดเผย และมีบางอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดเดา อยากให้รอดูฉากการเผชิญหน้าครั้งสำคัญของหลายๆ ตัวละคร ที่ทุกคนต้องเซอร์ไพรส์ โดยเฉพาะตัวละคร มุกดา ที่แจมมี่แสดง ซึ่งน่าลุ้น และสะเทือนใจ แน่นอนว่าดูเรื่องนี้แล้วยังให้ข้อคิดด้วย เช่น ผลของการกระทำ เพราะทุกการกระทำมีผลตามมาเสมอค่ะ”
อ๋อม “ซีรีส์กระแสตอบรับดีมาก แฟนๆ ชื่นชมว่าซีรีส์สนุก มีอะไรให้ลุ้นเยอะ ความเข้มข้นของเนื้อเรื่อง และมุมการแสดงของนักแสดง ที่แฟนๆ ยังไม่เคยเห็นกัน ขอบคุณทุกคนมากๆ นะคะ ที่ติดตามชม และต้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นมาก ยังมีตัวละครความลับที่ยังไม่เปิดเผย และอยากให้มาลุ้นกันว่าภารกิจของหนุ่มๆ 7 ประจัญบาน จะสำเร็จไหม แต่ที่แน่ๆ คือเรื่องนี้ดูแล้วสนุก เฮฮา และได้สาระด้วยแน่นอน ซึ่งในมุมตัวละคร ขิม ที่อ๋อมแสดง ค่อนข้างเป็นคนยืนหยัดในความถูกต้อง ถ้าเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องก็เชื่อว่าทุกคนจะทำมันได้สำเร็จแน่นอนค่ะ”
มะเหมี่ยว “ในเรื่องแสดงเป็น นภา จะเป็นคนนิ่งๆ สำหรับกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะ เห็นในโซเชียล มีแฟนๆ คอมเมนต์ แล้วก็รีโพสต์คลิปต่างๆ ก็รู้สึกดีใจที่เขาติดตามและชื่นชอบกัน ขอบคุณมากๆ นะคะ ตอนนี้ซีรีส์มาถึงครึ่งหลังของเรื่องแล้ว แต่ความสนุก เข้มข้น และขำขัน ยังจัดเต็มเหมือนเดิม มีปมเซอร์ไพรส์ที่ยังไม่เฉลยรอให้ติดตาม แน่นอนว่าเรื่องนี้นอกจากความสนุกแล้วยังได้ข้อคิดด้วย โดยเฉพาะเรื่องการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว ฝากติดตามชมกันไปจนถึงตอนจบเลยนะคะ”
ร่วมลุ้นความสนุกสุดพีคของซีรีส์ “7 ประจัญบาน” ได้ทุกวันพฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์ และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube : Ch7HD
