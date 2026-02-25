“มุกดา” พลิกรับบทนักโบราณคดีสุดมั่น ประชัน “ภณ ณวัสน์” ใน “พระไม้”

“มุกดา นรินทร์รักษ์” พลิกบทบาทครั้งสำคัญ! สวมบทนักโบราณคดีสุดมั่น ประชันเคมี “ภณ ณวัสน์” เป็นครั้งแรก ในภาพยนตร์ท้าทายศรัทธา “พระไม้” เตรียมปลุกทุกความผวา 19 มีนาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์
เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายและแปลกใหม่สุดๆ สำหรับนางเอกสาวมากฝีมือ มุกดา นรินทร์รักษ์ ที่ล่าสุดรับบท “แพง” นักโบราณคดีสาวผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับพระไม้ ในภาพยนตร์เรื่อง พระไม้ งานสร้างจาก ปั้นฉายสตูดิโอ โดยมุกดาเผยถึง คาแร็กเตอร์ของ “แพง” ว่า
“รับบทเป็นแพงค่ะ ในภาพยนตร์เรื่อง พระไม้ คาแร็กเตอร์แพงเป็นนักโบราณคดีทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องพระไม้ แพงเป็นคนที่มั่นใจในตัวเอง ทะมัดทะแมง เชื่อหลักฐานจะมีความเชื่อที่ชัดเจนมากๆ ค่ะ ก็เลยทำให้ตัวเองต้องเข้าไปช่วยอะไรต่างๆ ในคดีพระไม้ค่ะ ไม่เคยเป็นคนที่ต้องพูดอะไรที่เป็นหลักการมาก หรือคาแร็กเตอร์ที่เป็นแบบนั้นด้วยตัวเราไม่เคยเล่น ก็เลยรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ตื่นเต้นมากที่ได้เล่นเรื่องนี้เพราะได้เล่นกับ ภณ ด้วย เป็นนักแสดงที่เราไม่เคยได้เจอกัน มุกเป็นคนชอบเวลาที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆ กับคนใหม่ๆ ได้ร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆ เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วก็ตื่นเต้นมากๆ ก็เป็นคู่รักกันนะคะ แต่เป็นคู่รักที่อยู่ในช่วงมาคุตลอดเวลา คือเป็นช่วงชีวิตที่แบบมีแต่เรื่อง มีแต่เรื่องทุกคนเลยเจอแต่จุดที่มาคุ แต่จริงๆ แล้วแพงรักพระเอกมากๆ ตัวมุกจะเป็นคนที่อยู่ใกล้กับพระไม้อยู่แล้วตลอดเรื่องไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น การตั้งคำถาม การเจอ หรือบทวิจัยต่างๆ เราจะอยู่ข้างพระไม้ เราจะมองพระไม้ คุยกับพระไม้ตลอดเวลา ฝากติดตามนะคะ ภาพยนตร์เรื่องพระไม้ เตรียมท้าทาย เตรียมลองดี 19 มีนาคมนี้ ปลุกเสกทุกความผวา ในโรงภาพยนตร์นะคะ”
