“ยิหวาดาตัง” เสิร์ฟบู๊สนั่น โดนใจคนดู ทุบเรตติ้งนิวไฮ!

“ภณ - อแมนด้า - แชมป์” เสิร์ฟบู๊สนั่น! โดนใจคนดู ส่งละคร “ยิหวาดาตัง” ทุบเรตติ้งนิวไฮ ครองแชมป์อันดับ 1
เดือดทุกตอนเลยจริงๆ สำหรับละครศึกไสยเวทแดนใต้ “ยิหวาดาตัง” ทางช่อง 3 ล่าสุดทำคนดูติดหนึบ ละสายตาจากหน้าจอไม่ได้เลย เพราะเข้มข้นทุกฉาก ไหนจะเรื่องความรักของเยี่ยม (ภณ ณวัสน์) กับ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ที่ต้องเจออุปสรรคครั้งใหญ่ เมื่อเยี่ยมรู้แล้วว่ายิหวาคือลูกของ เสือหวัด(ป๋อ ณัฐวุฒิ) หรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของพ่อลูกอย่างเสือหวัดกับ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) ที่ถูกกายเพชรเสี้ยมให้แตกหักกัน!
นอกจากนี้คนดูยังโดนใจฉากเดือดลองวิชาที่เยี่ยมปะทะลาซอ เสิร์ฟบู๊สนั่น ทำเรตติ้งพุ่งแรงไม่หยุด โดย #ยิหวาดาตังEP13 ฟาดนิวไฮ พร้อมครองแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ช่วงเวลา Prime Time โดยเรตติ้งกลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ แรงทะลุ 4.47 ด้านกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่ม 15 BU+ (Bangkok and Urban) ได้ไป 3.74 และเรตติ้งทั่วประเทศฟาดไป 3.25
ลุ้นกันต่อ เมื่อเยี่ยมไฟแค้นพลุ่งพล่าน ปล่อยพลังเหล็กไหลใส่เสือหวัดเพื่อแก้แค้น แต่พลังดันย้อนกลับเข้าตัวเอง งานนี้เดือดแน่นอน จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเตรียมรอชมไปด้วยกันในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
