เปิดภาพฟิตติ้ง “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ - Class Crush Crisis” ซีรีส์วัยรุ่นแห่งปี กับบทเรียนรักที่ไม่มีในตำรา

CHANGE2561 เปิดภาพฟิตติ้ง “เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ - Class Crush Crisis” เตรียมปักหมุดซีรีส์วัยรุ่นแห่งปี “ยูจีน อัยภณ - ยูจีน ญาณวัฒน์” นำทีม “แก๊งค์นมผง” เปิดคลาสเรียนวัดใจที่จะทำให้สถานะเพื่อนต้องสั่นคลอน เมื่อเส้นบางๆ ของมิตรภาพกำลังถูกทดสอบ เตรียมพบกับบทเรียนรักที่ไม่มีในตำรา
CHANGE2561 เดินหน้าขยายจักรวาลคอนเทนต์วัยรุ่นแบบเต็มสปีด ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL กับซีรีส์ที่ถูกจับตาเป็นพิเศษตั้งแต่วันแถลง Line Up อย่าง “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ความสัมพันธ์ของวัย Gen Z ที่มีทั้งมิตรภาพ ความรัก ความคาดหวังจากครอบครัว ไปจนถึงแรงกดดันจากโลกโซเชียลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา CHANGE2561 ฟิตติ้งซีรีส์ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ ท่ามกลางความคึกคักของทีมนักแสดงรุ่นใหม่ที่พร้อมปล่อยพลังความสดใสและเคมีชวนจิ้น ชวนฟิน ชวนให้จับตามอง กับเรื่องราวของซีรีส์โรงเรียนหญิงล้วนที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ระบบ “สหศึกษา” เป็นครั้งแรก การเข้ามาของนักเรียนชายกลุ่มใหม่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Culture Shock ครั้งใหญ่ ทั้งด้านมิตรภาพ การแข่งขัน ความรู้สึกที่เกินเลยคำว่าเพื่อน และแรงกดดันจากสายตาสังคมในรั้วโรงเรียน ที่มี “เส้นบางๆ” ระหว่างคำว่าเพื่อนสนิทกับความรู้สึกที่เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อหัวใจเริ่มเต้นแรงเกินกว่าจะควบคุม ความสัมพันธ์ที่อาจต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ และคำถามสำคัญว่า “คบกันตอนเรียน ถ้าเลิกกันแล้ว…เราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้จริงหรือไม่?”
“CLASS CRUSH CRISIS” หรือ “CCC” นำทีมโดยสองหนุ่มชื่อเดียวกัน ยูจีน อัยภณ และ ยูจีน ญาณวัฒน์ ที่เคมีเคใจสะดุดสายตาทุกคน ในบทบาทตัวแทนของสองมุมมองที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ยูจีน อัยภณ หนุ่มมั่นใจ มีเสน่ห์ มีความกบฏและกล้าท้าทายกรอบเดิมๆ กับ ยูจีน ญาณวัฒน์ หนุ่มนิ่งๆ แต่อบอุ่น สุขุม น่าค้นหา การปะทะกันของสองคาแร็กเตอร์ไม่เพียงสร้างสีสัน แต่ยังค่อยๆพัฒนาเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ไม่มีอยู่ในตำราเรียน ร่วมด้วยทีมนักแสดง “แก๊งค์นมผง” จาก CHANGE ARTIST ได้แก่ ฮีโร่ อาชวิน, ไอเดีย บัฟเฟตต์, วีโน่ ชวิศ, ออมทอง ณัฎฐา, นารา นาราริน, บิว บุษยา, บอสสึ ศุภณัฐ, บีบอส ศศกฤช, เล็ก ธีรเวช และ ใหญ่ ธีรพงศ์ แต่ละคนมาในลุคและคาแรกเตอร์ที่แตกต่างชัดเจนทั้ง สายมั่นใจ สายอบอุ่น สายแบดบอย สายน่ารัก ไปจนถึงสายมู
เสริมทัพด้วยนักแสดงรับเชิญมากประสบการณ์อย่าง ตุ๊ก ชนกวนันท์, แจ๊บ เพ็ญเพ็ชร และ ครีม เปรมสินี ที่จะเข้ามาเติมมิติของบทบาทผู้ใหญ่ในโลกวัยรุ่น ทำให้เรื่องราวเข้มข้นและสมจริงมากยิ่งขึ้น ภายใต้การกำกับดูแลของ ฉอด สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา และ เอส วรฤทธิ์ ไวยเจียรนัย โปรเจกต์นี้ถูกวางไว้ให้เป็นมากกว่าซีรีส์รักในรั้วโรงเรียน แต่คือผลงานที่ตั้งใจสะท้อน “จุดเปลี่ยน” ของชีวิตวัยรุ่นอย่างจริงใจ “CLASS CRUSH CRISIS” เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อ จึงเปรียบเสมือนห้องเรียนแห่งหัวใจ ที่ทุกบทเรียนไม่มีคำตอบตายตัว มีเพียงความกล้าที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเท่านั้น ที่จะพาแต่ละคนเติบโตไปข้างหน้า และเมื่อเสียงกริ่งหมดคาบดังขึ้น คำถามคือ… ใครกันแน่ที่จะกล้ายอมรับว่าไม่ได้มองอีกฝ่ายเป็นแค่ “เพื่อนสนิท” อีกต่อไป
เตรียมนับถอยหลังสู่คลาสเรียนแห่งความรู้สึก ที่อาจทำให้คำว่า “เพื่อน” ไม่เหมือนเดิม ซีรีส์ของวัยรุ่นที่จะทำให้ผู้ใหญ่อมยิ้มไปกับการรำลึกถึงความหลังในวัยวันที่ทุกคนเคยผ่านมา
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์