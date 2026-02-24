“ขมิ้นกับปูน” คัมแบ็กช่วง “ละครดังที่คิดถึง” 26 ก.พ.นี้

“ขมิ้นกับปูน” กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในช่วง “ละครดังที่คิดถึง” เสิร์ฟย้อนยุคดราม่าตำนานแค้น 2 ตระกูล ปักหมุดชม 26 ก.พ.นี้ ทางช่อง 7HD
ถึงเวลาหวนคืนความประทับใจ กับละครย้อนยุคดราม่าเข้มข้น “ขมิ้นกับปูน” ที่เคยสร้างกระแสความนิยมอย่างสูง เตรียมกลับมาออกอากาศอีกครั้งในช่วง “ละครดังที่คิดถึง” ทางช่อง 7HD ชวนแฟนๆ ย้อนวันวานกับละครย้อนยุคดราม่าที่ยังตราตรึงใจ ถ่ายทอดความเข้มข้นโดย กรีน อัษฎาพร, เอส กันตพงศ์, แบงค์ อาทิตย์, มุกดา นรินทร์รักษ์, มะนาว ศรศิลป์ และ โน้ต วัชรบูล ร่วมด้วยนักแสดงอีกคับคั่ง
“ขมิ้นกับปูน” ได้รับการกล่าวถึงในฐานะละครคุณภาพที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักท่ามกลางความแค้นของสองตระกูลใหญ่ คือ “ตระกูลอภิบาลบำรุง” และ “ตระกูลวิจิตรศิลปการศิริ” ปมบาดหมางฝังรากลึกเริ่มต้นจากอดีต เมื่อคุณพ่อของ พระวิจิตรศิลปการ (สันติสุข พรหมศิริ) พาแม่ของ พระยาอภิบาลบำรุง (ดิลก ทองวัฒนา) หนีไป ส่งผลให้ชื่อเสียงของฝ่ายพระยาอภิบาลบำรุงเสื่อมเสีย ความโกรธแค้นจึงก่อตัวและส่งต่อมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน
ทว่า โชคชะตากลับเล่นตลก เมื่อลูกหลานของทั้งสองตระกูลได้มาพบกัน และก่อเกิดเป็นความรักโดยไม่ทันตั้งตัว คำถามสำคัญคือ รักแท้จะสามารถทลายกำแพงความแค้นที่สั่งสมมานานได้หรือไม่ เรื่องราวความขัดแย้ง ความเสียสละ และแรงศรัทธาในความรัก จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ทุกอารมณ์อีกครั้ง
กลับมาติดตามเรื่องราวของพวกเขาอีกครั้ง ในละคร “ขมิ้นกับปูน” รีรัน ช่วง “ละครดังที่คิดถึง” ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.45 น. เริ่มวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV
