“จุง - ดัง” ฝ่าวิกฤตเกมไล่ล่า ลุ้นระทึกบทสรุปคดี 26 ก.พ.นี้

โค้งสุดท้ายสุดระทึก! “จุง - ดัง” แท็กทีมฝ่าวิกฤตเกมไล่ล่าและความลับที่คาดไม่ถึง ในซีรีส์ “ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death” EP.10 (ตอนจบ) วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์นี้
หลังการหายตัวไปอย่างปริศนาของ “เจย์” (โอม ฐิภากร) ทำให้ “สารวัตรคามิน” (ดัง ณัฎฐ์ฐชัย) ตัดสินใจลุยเดี่ยวออกตามล่าเบาะแสเพียงลำพัง จน “ผู้กองเจษ” (จุง อาเชน) ต้องรีบตามไปช่วยเหลือด้วยความเป็นห่วงสุดหัวใจ ขณะเดียวกัน สถานการณ์ของ “เชอรีน” (จูน วรรณวิมล) และ “แชมป์” (ชิม่อน วชิรวิชญ์) ก็เข้าขั้นวิกฤตจนถึงขีดสุด ทว่า ท่ามกลางความตึงเครียด “ปุยฝ้าย” (ป่าน ปทิตตา) กลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมความลับที่ไม่มีใครคาดคิด มาร่วมลุ้นว่า “สารวัตรคามิน” และ “ผู้กองเจษ” จะสามารถปิดคดีจับคนร้ายได้สำเร็จหรือไม่?
ซีรีส์ "ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย - Dare You To Death" EP.10 (ตอนจบ) ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง Netflix เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
