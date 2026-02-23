"กองทัพ พีค - ป๊อป ฐากูร" เปิดศึกสายเลือด ฟัดกันนัวกลางโรงพยาบาล!

ทวีความเข้มข้นขึ้นทุกวินาทีสำหรับละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ที่ตอนนี้เรื่องราวเดินมาถึงจุดของความแคลงใจจนทำให้สายสัมพันธ์พี่น้องต้องสั่นคลอน งานนี้สองหนุ่ม กองทัพ พีค และ ป๊อป ฐากูร ต่างจัดเต็มอารมณ์ใส่กันไม่ยั้ง ชนิดที่เบื้องหลังการถ่ายทำแทบหยุดหายใจ
ฉากนี้เป็นตอนที่ ราเชนทร์ (ป๊อป ฐากูร) พยายามจะเข้าไปเยี่ยมอาการของ ตรีทศ (แซม ยุรนันท์) ด้วยความรักและเป็นห่วง แต่กลับถูก ตรัย (กองทัพ พีค) ขวางไว้อย่างไร้เยื่อใย พร้อมสั่งห้ามเข้าเยี่ยมเด็ดขาด เพราะในนาทีนี้ตรัยไม่เหลือความไวใจในตัวราเชนทร์อีกต่อไป และต้องการปกป้องความปลอดภัยของพ่อถึงที่สุด แรงกดดันทำให้ราเชนทร์ฟิวส์ขาด ตรงเข้ากระชากคอเสื้อตรัยอย่างแรง บรรยากาศตึงเครียดจนถึงขีดสุด ก่อนจะบานปลายกลายเป็นเหตุชกต่อยพัลวันกลางโรงพยาบาล
เรียกว่าเบื้องหลังความทุ่มเทนี้ กองทัพ พีค กับ ป๊อป ต่างปล่อยพลังการแสดงที่น่าขนลุกเพื่อให้ภาพออกมาสมจริงที่สุด พากันซักซ้อมคิวบู๊และรับส่งอารมณ์กันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวด แต่ต้องสวมหน้ากากความแข็งกร้าวเพื่อทำหน้าที่ปกป้องพ่อของกองทัพ พีค ส่วนป๊อปก็ได้ระเบิดพลังความโกรธที่ผสมปนเปไปด้วยความน้อยใจออกมาได้อย่างน่าขนลุก บอกเลยว่าเป็นฉากการปะทะกันของทั้งคู่ที่ดึงพลังออกมาฟาดฟันกันอย่างดุเดือด แต่ทันทีที่สิ้นเสียงคัททีมงานถึงกับเอ่ยปากชมในความทุ่มเทของกองทัพ พีคและป๊อป ที่ส่งพลังถึงกันอย่างสมจริงจนทีมงานลุ้นตัวเกร็งเลยทีเดียว
ห้ามพลาดความดุเดือดเข้มข้นฉากนี้ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” ออกอากาศวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
