“จีน เฌอตินทร์นารา” ช็อกปล่อยโฮทั้งชุดครุย! หลังเสียปู่สุดที่รัก

“จีน เฌอตินทร์นารา” ช็อกทั้งชุดครุย ปล่อยโฮหลังสูญเสียปู่ ในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” EP.16 วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์นี้
เข้มข้นขึ้นทุกตอน ดำเนินเรื่องเกินครึ่งทางแล้ว สำหรับละครน้ำดีปลูกจิตสำนึกรักท้องถิ่น “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” งานนี้ปมต่างๆ ทวีคูณความวุ่นวาย ขณะที่ภารกิจลับสีเทาก็เริ่มมีเบาะแสมัดตัวผู้ร้าย ล่าสุดทำเอา “แสบ” (จีน เฌอตินท์นารา) ช็อก! หลังรู้เบื้องหลังการตายของ “ปู่สิงห์” ว่าไม่ได้หัวใจวายตาย แต่ถูก “เสี่ยย้ง” (ปริยะ วิมลโนช) วางยา ทำให้แสบระเบิดอารมณ์ร้องไห้โฮด้วยความเสียใจ
เป็นอีกครั้งที่เรียกน้ำตาจากแฟนละครไม่น้อย สำหรับฉากดราม่าน้ำตาท่วมจอของ แสบ (จีน เฌอตินท์นารา) เพราะเข้าใจมาโดยตลอดว่าปู่สิงห์จากไปด้วยอาการหัวใจวาย แต่ความจริงถูกเปิดเผยว่า เสี่ยย้ง (ปริยะ วิมลโนช) เป็นคนบงการสั่งวางยาปู่สิงห์ โดยฉากนี้แสบนึกย้อนไปในอดีต ซึ่งวันเกิดเหตุเจ้าตัวสวมชุดครุยเตรียมมาอวดและถ่ายรูปกับปู่สิงห์หลังรับปริญญา แต่ดันเกิดเรื่องเศร้าเพราะจู่ๆ ปู่สิงห์เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตไปต่อหน้าต่อตาแสบและ พ่อบุญมาก (เอก โอรี) กับ แม่ บุญหลอย (น้ำทิพย์ เสียมทอง) ฉากนี้จีนทำสมาธิอยู่พอสมควร เพราะต้องสับเปลี่ยนอารมณ์จากดีใจเพราะได้รับปริญญา และต้องมาระเบิดอารมณ์เศร้ากับการสูญเสียคนในครอบครัวแบบกะทันหัน ผู้กำกับ วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ บรีฟละเอียดเพราะต้องถ่ายทอด 2 ความรู้สึกในเวลาเดียวกัน จากยิ้มกว้างด้วยความดีใจและต้องปล่อยโฮช็อกกับการจากไปอย่างกะทันหันของปู่สิงห์ แม้จะเป็นซีนสั้นๆ ที่บทน้อยแต่อารมณ์มาเต็ม
แฟนละครห้ามพลาด ส่งพลังให้กับเหล่านักแสดง พร้อมไขปมและเปิดโปงแผนการชั่วร้ายไปด้วยกันในละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” EP.16 ออกอากาศวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19.00 ทางช่อง 7HD กด 35 รับชมย้อนหลังบนแอปฯ TrueVisions NOW
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์