เรื่องย่อตอน ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ตอนที่ 5 - 6

ตอนที่ 5 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) เปิดฉากคุยถึงสถานะความสัมพันธ์ระหว่างเขากับ อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) แต่อ้อมปฏิเสธว่าเธอไม่ได้รู้สึกอะไรกับธนนท์เลย ฝ่าย มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ชวนอ้อมมาพบกับคู่หมั้นเป็นเพื่อน โดยมินท์ตัดสินใจแต่งชุดคอสเพลย์แบบจัดเต็ม หวังให้คู่หมั้นมาเห็นเธอในลุคนี้แล้วตัดสินใจถอนหมั้น แต่เมื่ออ้อมเห็นว่าคู่หมั้นของมินท์คือธนนท์ก็ตกใจมาก ส่วนมินท์ที่เห็นธนนท์ครั้งแรกกลับรู้สึกประทับใจในตัวเขาทันที ขณะที่ ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) มาหา ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) ที่บริษัทของธนนท์ เพื่อถามดาวตรงๆ ว่าเธอชอบธนนท์ใช่หรือไม่
ตอนที่ 6 ออกอากาศวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD
อ้อม (เกศรินทร์ น้อยผึ้ง) ได้รับข่าวร้ายว่า นางวา (ปัทมา ปานทอง) แม่ของเธอเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง จึงรีบเดินทางไปที่ภูเก็ต พร้อม ปริเทพ (ธนศักดิ์ จิตตพงษ์) พี่ชาย กับ ลัดดาวัลย์ (ณุศรา ประวันณา) น้าสาว เพื่อจัดงานศพ โดยมี ดาว (เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช) เดินทางมาแสดงความเสียใจกับเพื่อนด้วย ส่วน มินท์ (ปภาวดี ชาญสมอน) ยังไม่สามารถเดินทางมาหาอ้อมได้ เพราะเกิดเหตุมีคลิปที่เธอตบตีกับ พอลล่า (วินนี่ ผิวทอง) ถูกปล่อยลงโซเชียลจนกลายเป็นข่าวดัง ทำให้มินท์ต้องอยู่เคลียร์เรื่องนี้ก่อน ฝ่าย ธนนท์ (ธันวา สุริยจักร) พอรู้ข่าวจาก บี (ช้องมาศ บางชะวงษ์) ว่าแม่ของอ้อมเสียก็รีบเดินทางมาแสดงความเสียใจกับอ้อม ส่วนมินท์พอเคลียร์ปัญหาได้ก็รีบเดินทางมางานศพแม่ของอ้อมเช่นกัน เมื่อดาวแนะนำให้มินท์รู้จักกับธนนท์ ทำให้มินท์ถึงกับอึ้งเมื่อรู้ว่าคนที่เธอและดาวชอบคือคนเดียวกัน!
ละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังบนแอปฯ TrueVisions NOW
