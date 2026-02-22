“ภณ ณวัสน์" พลิกบทบาทสุดท้าทายใน “พระไม้” หนังสยองขวัญ-สืบสวน 19 มี.ค.นี้

“ภณ ณวัสน์” พลิกบทบาทสุดท้าทาย หนักที่สุดในชีวิตการแสดง กับภาพยนตร์ “พระไม้” หนังสยองขวัญ - สืบสวน ที่หลอนถึงแก่นศรัทธา ปลุกเสกทุกความผวา 19 มี.ค.นี้
นับเป็นอีกก้าวสำคัญในเส้นทางการแสดงของพระเอกหนุ่มมากฝีมือ ภณ ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ กับบทบาทที่เจ้าตัวยอมรับว่าหนักที่สุดในชีวิต ในภาพยนตร์เรื่อง “พระไม้” ภาพยนตร์แนวสยองขวัญ - สืบสวน ที่ผสานความเชื่อและวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันอย่างเข้มข้น
ภณ ณวัสน์ “รับบทเป็น เอก เอกเป็นตำรวจที่มีความจริงจังต่อการทำงาน เชื่อในหลักฐาน เชื่อในวิทยาศาสตร์มากกว่าเรื่องความเชื่อ ส่วนในพาสของครอบครัวก็จะเป็นคนที่กลัวพ่อ มีปมอยู่ในใจครับ พี่บี๋ คือเหมือนมีความเป็นพ่อของผมจริงๆ มีความกลัวเขาจริงๆ ทุกๆ ครั้งที่เข้าฉาก ด้วยความที่พี่เขาเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่ด้วย หลายๆ อย่างทำให้เราเชื่อจริงๆ ว่าเขาเป็นพ่อของเรา ส่วน มุกดา คือเราไม่เคยร่วมงานกับมุกดา มีความสบายใจเหมือนกัน จริงๆ เรามีความคิดที่ใกล้เคียงกัน สามารถคุยกันแล้วไปในทิศทางเดียวกัน เพราะด้วยความที่วัยของเราเท่ากันด้วย ไม่ได้มีซีนกุ๊กกิ๊กที่หวานเท่าไหร่ ทำให้เห็นความสัมพันธ์แบบที่มันโตขึ้น ที่ต้องมีความช่วยเหลือกัน เป็นพาสเนอร์เป็นเพื่อนกัน เป็นทุกๆ อย่างให้กัน
ตอนได้รับทาบทามมาให้เล่นเรื่องพระไม้ผมก็งงว่าพระไม้คืออะไร ก็รีบค้นหาเลยได้ความรู้เบื้องต้นว่าเป็นพระทางภาคอีสานอะไรอย่างนี้ครับ มีความหลอน มีความน่ากลัว มีเรื่องที่ลี้ลับ การถ่ายทำเราไปทางภาคอีสาน ผมไปถึงก็มีความรู้สึกว่ามีความขลัง ไหนจะเรื่องของพร็อพต่างๆ พระไม้ที่มีทั้งของจริงขนลุกทุกครั้งที่เดินผ่าน ผมเห็นเอฟเฟกต์แล้วขนลุก คือเขาทำดีมาก ผมฝากภาพยนตร์เรื่องพระไม้ด้วยนะครับ เป็นภาพยนตร์สยองขวัญ สืบสวน ในอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยดู อยากให้เป็นกำลังใจให้กับทีมงานและนักแสดงทุกๆ คนด้วยนะครับ เตรียมท้าทาย เตรียมลองดี 19 มีนาคมนี้ ปลุกเสกทุกความผวาในโรงภาพยนตร์”
