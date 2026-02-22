“หลุยส์” สั่ง “เซิร์ฟ” จัดการ “จาว่า” แต่ความสัมพันธ์ทำลังเลหนัก

มีคนเลิ่กลั่ก! “หลุยส์” ร้อนใจสั่ง “เซิร์ฟ” เร่งจัดการ “จาว่า” แต่ความสัมพันธ์ที่กำลังไปได้ดีกลับทำให้ลังเลหนักจน “จาว่า” เริ่มสงสัย ในซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear” EP.3
"แมสซี่" (หลุยส์ ธณวิน) เริ่มอยู่ไม่สุขด้วยความกังวลว่า "ตั้ม" (เซิร์ฟ พชร) จะสั่นคลอนในตำแหน่งหัวหน้าแก๊ง เขาจึงพยายามเร่งรัดให้ “ตั้ม” รีบจัดการ "โอ๋" (จาว่า พบธรรม) ให้เด็ดขาดเสียที แต่ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่าง “ตั้ม” และ "โอ๋" กำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี "โอ๋" กลับเริ่มระแคะระคายใจว่าทำไม “ตั้ม” ถึงคอยออกตัวปกป้องเขาจาก "แก๊งเหนืออินทร์" อยู่เสมอ ซึ่งงานนี้ทำให้ “ตั้ม” ถึงกับลังเลจะบอกความจริงกับ “โอ๋” สุดท้าย “ตั้ม” จะเลือกตอบแบบไหน ต้องติดตามชม
ซีรีส์ “MuTeLuv ตอน 9 วัด ปะล่ะ Love Me if You Swear”EP.3 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์