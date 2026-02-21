ความจริงเปิดโปง “พีท” ทำ “ฟอร์ด” เจ็บปวดสับสนหนัก

“ฟอร์ด - พีท” ถ่ายทอดบท “เวียร์ - เคลวิน” พาคนดูอินหนัก เมื่อความรักถูกใช้เป็นเครื่องมือ ความไว้ใจจึงพังทลาย ในซีรีส์ “Yesterday รอยรักวันวาน” EP.4
กระแสแรงต่อเนื่อง สำหรับ WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” ซีรีส์ที่ถูกยกให้เป็นซีรีส์ที่เจ็บที่สุดแห่งปี โดยใน EP.3 เพิ่มดีกรีความดราม่าสะเทือนทั่วไทม์ไลน์โซเชียล ผ่านความสัมพันธ์แตกร้าวของ “เวียร์ - เคลวิน” กระแทกอารมณ์แรงจนเดินหน้าทุบสถิติอย่างต่อเนื่อง ครองแชมป์ซีรีส์วายมาแรงอันดับ 1 บนแอป WeTV ในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้ง The U.S. (Tencent Video), Spanish, Portuguese และ Korea ขึ้นอันดับ 2 Thailand อันดับ 3 Philippines และอันดับ 6 Singapore นอกจากนี้แฮชแท็ก #YesterdayEP3 ก็ยังฮิตติดเทรนด์ X ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก ตอกย้ำความนิยมที่พุ่งทะยานแบบไม่มีแผ่ว
โดยใน EP.4 ความดราม่าจะยกระดับขึ้นอีกขั้น เมื่อ ลลิต (รับบทโดย เจ๋ง โชติพัฒน์) ได้ค้นพบหลักฐานว่า เคลวิน (รับบทโดย พีท วสุธร) ร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อยึดอำนาจ King’s Group โดยใช้ความรักและความเชื่อใจของ เวียร์ (รับบทโดย ฟอร์ด ฐิติพงศ์) เป็นเครื่องมือ เมื่อความจริงถูกเปิดโปง และเวียร์ถูกลักพาตัวจากแผนของเคลวิน ทำให้เวียร์ตระหนักว่าทุกอย่างเป็นเพียงการหลอกลวง หลังจากถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียความเชื่อใจ เวียร์ปฏิเสธและไม่เชื่อคำพูดของเคลวินอีกต่อไป แม้เคลวินจะพยายามอ้อนวอนและอ้างว่าทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเขา แต่เวียร์เลือกที่จะหันหลังให้เคลวินอย่างหมดเยื่อใย ทิ้งให้เคลวินเจ็บปวดและสับสน เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรับชม
และเพื่อฉลองปรากฏการณ์ความสำเร็จ WeTV จัดเต็มพาซีรีส์ครองจอ LED ทั่วกรุงเทพฯ ให้แฟนๆ ร่วมตามเก็บและเช็กอิน ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมขยายความปังต่อเนื่องบนจอ LED ทั่วห้างฯ Siam Center ตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2569 มาร่วมกันแชร์ทุกโมเมนต์สุดประทับใจไปกับซีรีส์วายเจ็บที่สุดแห่งปีไปพร้อมกัน
ติดตามเรื่องราวและความสัมพันธ์ของพวกเขาต่อได้ใน WeTV Original “Yesterday รอยรักวันวาน” EP.4 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.00 น. ดูเวอร์ชั่น UNCUT บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น
