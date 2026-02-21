“เฟิร์ส” สารภาพความในใจ ชวน “ข้าวตัง” ออกเดตสานฝันให้แม่

“เฟิร์ส คณพันธ์” ชวน “ข้าวตัง ธนวัฒน์” ออกเดตสานฝันให้แม่ถึงโคราช พร้อมสารภาพความในใจว่าความรู้สึกดีๆ ไม่ต้องมีเหตุผล ในซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.6
“ลิงซ์” (ข้าวตัง ธนวัฒน์) ที่ได้รู้ว่าแม่ของตัวเองเคยอยากไปตามหาแมวที่โคราช “ไทเกอร์” (เฟิร์ส คณพันธ์) เลยถือโอกาสชวน “ลิงซ์” ออกเดตและทำตามความฝันของแม่ ทำให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาที่นอกเหนือไปจากการทำคาเฟ่แมวร่วมกัน “ลิงซ์” ตัดสินใจถามว่าทำไม “ไทเกอร์” ถึงอยากเป็นแฟนกับตัวเอง “ไทเกอร์” สารภาพว่าการจะเป็นแฟนกันและความรู้สึกดีๆ ที่อยากจะเลี้ยงแมวซักตัวไม่จำเป็นต้องหาเหตุผลใดๆ ชัดเจนขนาดนี้ แฟนรอชมฉากสวยๆ บรรยากาศหวานๆ กันได้เลย
ซีรีส์ “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง” EP.6 ออกอากาศวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
