“จิมมี่ - โต๋ - หมอฟรีซ” เฮิร์ทขั้นวิกฤติ กับจุดตัดสินหัวใจโค้งสุดท้าย!

ซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” โค้งสุดท้ายดราม่ารักสามเส้าบีบหัวใจ เมื่อรักใหม่สั่นคลอนเพราะคนเก่าเจ็บจนพัง
เดินทางเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่คนดูห้ามกะพริบตา สำหรับซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” ทางช่อง 8 ที่ EP.9 เตรียมพาผู้ชมดำดิ่งสู่ความสัมพันธ์สามเศร้าที่เข้มข้น เมื่อคำว่ารักกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้ครอบครองอย่างสมบูรณ์ และคำถามสำคัญกำลังเกิดขึ้น ว่าสุดท้ายแล้วใครกันแน่ที่จะเจ็บที่สุด หลังจาก โต๋ (กาด พลอยสุภา) ตัดสินใจเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับ “หมอฟรีซ” (คิณ อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์) ทุกอย่างดูเหมือนจะเดินไปในทางที่ดี แต่ยิ่งพยายามก้าวต่อหัวใจก็ยิ่งย้อนกลับไปหาความทรงจำเดิม จนความรักครั้งใหม่เริ่มสั่นคลอน
ในขณะที่ จิมมี่ (เจมส์ เพรสคอท) ต้องเผชิญความจริงที่ยากจะยอมรับ ความเสียใจพาเขาดำดิ่งจนแทบเสียศูนย์ ถึงขั้นเมาหนักและปล่อยตัวเองพังต่อหน้าคนรอบข้างอย่าง เต๋ (เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส), ปลายฟ้า (แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ) และ รัน (ดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง) ที่ต่างพยายามดึงเขากลับมา แต่เรื่องราวกลับซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม เมื่อหมอฟรีซเริ่มสัมผัสได้ว่าหัวใจของโต๋อาจไม่ได้อยู่ตรงหน้าเขาเต็มร้อย และการปรากฏตัวของรันที่นำเรื่องราวอาการเฮิร์ทหนักของจิมมี่มาเล่า กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่อาจทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
เบื้องหลังฉากดราม่าในอีพีนี้ นักแสดงนำอย่างเจมส์และกาดต่างทุ่มสุดตัวกับซีนอารมณ์หนัก โดยเฉพาะเจมส์ที่อินกับบทจนสามารถปล่อยน้ำตาออกมาได้ทันทีโดยไม่ต้องบิลด์อารมณ์ ขณะที่กาดถ่ายทอดความสับสนของตัวละครผ่านสายตาและความรู้สึกที่เข้มข้น จนทีมงานยกให้เป็นหนึ่งในฉากอารมณ์พีคก่อนถึงบทสรุปของเรื่อง
เรื่องราวกำลังเดินทางสู่จุดตัดสินหัวใจในโค้งสุดท้าย ความรักจะเยียวยาหรือทำลายทุกอย่างลง ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในซีรีส์ “มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง - Love Alert” EP.9 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ทาง Viu (23.15 น.) inter-national fandom รับชมผ่าน >> https://tinyurl.com/mptaa368
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์