“โอห์ม” หัวชนฝาไม่หย่า “ปูน” แน่นอน “มาร์ค” ความรักดูดดื่ม “จูเนียร์” คือโลกทั้งใบ ในซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.4
ไม่ว่าจะทำยังไง “ไป๋” (มาร์ค จิรันธนิน) ก็ไม่มีทางยอมรับ “ยู” (โอห์ม ฐิติวัฒน์) และยังยื่นคำขาดให้หย่ากับ “นอร์ธ” (ปูน มิตรภักดี) แต่ “ยู” ก็ยืนยันว่าไม่หย่าเด็ดขาด ส่วน “ทิม” (จูเนียร์ ปณชัย) ยังพยายามเดินหน้าแสดงความรักความเป็นห่วง “ไป๋” อย่างต่อเนื่อง เพราะหวังว่า “ไป๋” จะจดทะเบียนสมรสด้วยซะที ทางด้าน “ไป๋” ที่เหนื่อยล้ากับการงานแถมยังต้องคอยเป็นห่วง “นอร์ธ” ทำให้ “ไป๋” รู้สึกว่า “ทิม” คือที่พักใจ ถึงกับออกปากว่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี “ทิม” เพราะ “ทิม” คือโลกทั้งใบ ทั้ง 2 คู่จะหวานไปถึงขั้นไหน แฟนๆ รอชมสัปดาห์นี้
ซีรีส์ “รักจริง หลังแต่ง - My Romance Scammer” EP.4 ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 รับชมย้อนหลังได้ทาง WeTV เวลา 21.30 น. อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV
