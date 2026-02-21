“สไมล์” ปลื้มกระแส “ลางปริศนา” แรงต่อเนื่อง รีเทิร์นคู่ “โหน” เคมีลงตัว ทำงานสุดแฮปปี้

กระแสตอบรับดีเกินคาด “สไมล์ ศศินา” เผยดีใจแฟนละครอินบท “ส้ม” สาวเก่งสายลุย ในละครดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” พร้อมเปิดใจกลับมาร่วมงาน “โหน ธนากร” อีกครั้ง ทำงานราบรื่น เต็มไปด้วยความสุข
ยิ่งออกอากาศยิ่งลุ้นทุกตอน สำหรับละครแนวดราม่าลึกลับ “ลางปริศนา” ผลงานจากค่ายคุณภาพ ดาราวิดีโอ ที่คว้านักแสดงฝีมือคุณภาพ ธันวา สุริยจักร ประกบคู่ กานต์ ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ สร้างความเข้มข้นทุกฉาก อีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่สร้างสีสันให้เรื่องคือ “ส้ม” รับบทโดย สไมล์ ศศินา พนมธรนิจกุล กับบทประชาสัมพันธ์สาวสุดแกร่ง ผู้คอยปกป้องพี่สาว “กล้วย” (กานต์ ณัฐชา) อย่างสุดกำลัง
โดย สไมล์ ได้เปิดใจถึงฟีดแบ็กและเบื้องหลังการทำงานละครเรื่องนี้ว่า
“ฟีดแบ็กที่กลับมาดีมากเลยค่ะ มีแฟนละครทักเข้ามาเยอะมาก บางคนบอกว่ารอดูตั้งแต่ได้เห็นทีเซอร์แล้ว เพราะนานๆ ช่องจะมีละครแนวนี้ออกมา ซึ่งพอละครออกอากาศ กระแสดีจริงๆ ค่ะ
ในเรื่องนี้สไมล์รับบท ส้ม เป็นผู้หญิงเก่งคนหนึ่งเลยค่ะ บทของส้มต่างไปจากทุกบทที่สไมล์เคยเล่น ต้องบอกว่าท้าทายเราพอสมควรเลย ที่ผ่านมาสไมล์อาจจะเล่นบู๊ไปเลย หรือไม่ก็น่าสงสารแบบดราม่าหนักๆ แต่บทของส้มเป็นผู้หญิงที่มีความไม่ยอมคน หากเจอเรื่องที่ไม่ถูกต้องส้มพร้อมจะสู้นะ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่กล้วย ส้มพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยพี่สาวตัวเอง จะมีแค่เรื่องเดียวที่ส้มกลัว คือเวลาที่พี่กล้วยมองเห็นในสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็แอบผวา เพราะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น แต่ส้มก็ยังอยู่ข้างพี่กล้วยเสมอนะคะ ไม่หนีไปไหน สไมล์ชอบตัวละครนี้ค่ะ มองว่าเป็นตัวละครที่มีสีสันและก็มีความเป็นธรรมชาติสูงมากๆ
ส่วนการได้กลับมาร่วมงานกับ พี่โหน (ธนากร ศรีบรรจง) ดีใจค่ะ เพราะเราเคยเล่นละครคู่กันมาก่อนอยู่แล้ว พอมาเจอกันอีกก็สนุกเลย แต่ก็แอบมีสิ่งที่ยาก คือเราต้องตั้งรับมุกของพี่โหนให้ทัน เพราะพี่โหนเป็นคนที่จะมีมุกอยู่ตลอดเวลา (หัวเราะ) อีกอย่างคือเวลาเข้าฉากกุ๊กกิ๊กกันบางทีเราก็จะแอบหลุดขำบ้างเหมือนกัน แต่โดยรวมดีใจ ทำงานกับพี่โหนสนุกค่ะ
สไมล์อยากฝากตัวละคร ส้ม กับทุกคนด้วยนะคะ อยากให้ทุกคนสนุกไปกับละครเรื่อง ลางปริศนา เพราะเรื่องนี้เต็มไปด้วยปมที่อยากชวนให้ทุกคนมาลุ้นไปด้วยกัน เชื่อว่าจะเป็นอีกเรื่องที่ทำให้ทุกคนมีความสุขค่ะ”
ติดตามชมความสนุกและร่วมไขปมลึกลับไปพร้อมกันในละคร “ลางปริศนา” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทาง เน็ตฟลิกซ์
