“ภณ ณวัสน์” ปลุกไฟแค้น! ปล่อยพลังเหล็กไหลใส่ “ป๋อ ณัฐวุฒิ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไฟแค้นในตัวพลุ่งพล่าน เมื่อ “ภณ ณวัสน์” ได้เจอกับ “ป๋อ ณัฐวุฒิ” คนที่ฆ่าครอบครัวตัวเอง งานนี้ปล่อยผ่านไปไม่ได้ ภณตั้งท่าร่ายคาถาบูชาเหล็กไหลหวังจัดการป๋อให้สิ้นชื่อ! ในละคร “ยิหวาดาตัง” 24 ก.พ.นี้

แม้ว่าจะเป็นพ่อของหญิงที่ตนเองรัก แต่ความแค้นที่สุมอกก็หนักอึ้งไม่แพ้กัน ยิ่งได้มาเจอกันซึ่งๆ หน้าแบบนี้มีหรือจะยอมจากไปแต่โดยดี เพราะความแค้นครั้งนี้มันเกินกว่าที่จะให้อภัยได้ เมื่อ เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) ได้เจอกับ เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) พ่อของ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) ทำให้เยี่ยมคิดที่จะสะสางความแค้นครั้งนี้ แม้ว่ายิหวาจะพยายามเข้ามาห้ามก็ไม่เป็นผล เยี่ยมร่ายคาถาบูชาเหล็กไหลใส่เสือหวัด แม้ว่าเสือหวัดจะพยายามบอกความจริงของเรื่องทั้งหมดและร่ายคาถาเมตตาจิตสู้ใส่เยี่ยม เพื่อทำให้เยี่ยมสงบลง แต่เพราะความแค้นที่สุมอยู่ในใจของเยี่ยม ทำให้พลังเหล็กไหลกลับย้อนเข้าตัวเอง

ฉากนี้พระเอกภณ ณวัสน์ ต้องเข้าคิวบู๊กับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างป๋อ ณัฐวุฒิ แต่เป็นคิวบู๊ที่ไม่เน้นท่าต่อสู้ แต่เน้นการออกท่าทางและอินเนอร์ในการแสดง เพราะในฉากนี้ทั้ง 2 คนต้องใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาร่ายคาถาปล่อยพลังใส่กันดุเดือด แถมยังต้องโดนพลังย้อนกลับเข้าตัวอีกด้วย เรียกว่าใช้พลังในการแสดงอย่างเต็มที่ จนถึงขั้นที่นักแสดงรุ่นพี่อย่างป๋อถึงกับเอ่ยปากว่า “ฉากนี้เหนื่อยกว่าคิวบู๊ธรรมดาอีกนะ ออกท่าทางปล่อยพลังเยอะมาก ส่งเสียงจนเจ็บคอแล้วครับ” ทำเอาหัวเราะกันลั่นกอง!

ตามมาชมฉากต่อสู้ของคนมีวิชาไสยเวทฉากนี้ และเอาใจช่วยเยี่ยมให้รู้ความจริงเสียทีว่าใครกันแน่ที่เป็นคนฆ่าครอบครัวตัวเอง ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาด “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”

