เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ - I WANNA BE SUP’TAR” ตอนที่ 3

จากคู่กัดสู่คู่ใจ! “วิน ปวีณ์” (ลิลลี่ ลฎาภา) & “วันหนึ่ง” (เบลเล่ จิรัชญา) เสิร์ฟโมเมนต์ละมุน เมื่อความใกล้ชิดทำให้หัวใจเริ่มสั่นไหว ในซีรีส์ “I WANNA BE SUP’TAR วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์” EP.3
เรียกได้ว่ากำลังมาแรง สำหรับซีรีส์เกิร์ลเลิฟฟีลกู๊ด “I WANNA BE SUP’TAR วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์” ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ที่เพิ่งออกอากาศตอนที่สองไปก็ทำเอาแฟนๆ ยิ้มแก้มแตก ฟินจนต้องจิกหมอน พร้อมใจกันติดแฮชแท็กพูดถึงความน่ารักของ วิน ปวีณ์ (ลิลลี่ ลฎาภา) และ วันหนึ่ง (เบลเล่ จิรัชญา) ไม่หยุด จนหลายเสียงออกปากตรงกันว่า “อยากให้ถึงวันศุกร์เร็วๆ!”
“I WANNA BE SUP’TAR” วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์ EP.3 ความสัมพันธ์ของ “วิน ปวีณ์” (ลิลลี่ ลฎาภา) และ “วันหนึ่ง” (เบลเล่ จิรัชญา) เริ่มต้นจากความไม่ลงรอย ต่างคนต่างมีโลกเป็นของตัวเอง แต่เมื่อสถานการณ์พาให้ต้องมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ระยะห่างที่เคยตั้งกำแพงไว้กลับค่อยๆ ถูกทลายลงทีละนิด จากความหงุดหงิดกลายเป็นความเข้าใจ จากความบังเอิญกลายเป็นความใส่ใจ เมื่อการใช้ชีวิตใต้หลังคาเดียวกันดำเนินต่อไป วิน ปวีณ์ เริ่มมองเห็นมุมน่ารัก ความตั้งใจ และความพยายามของวันหนึ่งมากขึ้น จนความรู้สึกบางอย่างเริ่มก่อตัวแบบไม่ทันตั้งตัว จากที่เคยวางตัวเย็นชา กลับเผลอเป็นห่วงโดยไม่รู้ตัว บางครั้งถึงขั้นยอมทุ่มเทเวลาให้มากกว่าที่เคยตั้งใจไว้
หรือแท้จริงแล้ว… ความใกล้ชิดกำลังทำให้หัวใจของ วิน ปวีณ์ สั่นไหว? เตรียมใจให้พร้อม… พร้อมจับตามอง จากคู่กัดอาจกำลังจะกลายเป็นคู่ใจ ติดตามความละมุนปนวุ่นได้ในซีรีส์ “I WANNA BE SUP’TAR วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์” วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ และทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ทางช่องวัน 31 รับชมเวอร์ชั่น UNCUT เวลา 23.30 น. ทางแอป oneD เท่านั้น
