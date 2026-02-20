เรื่องย่อตอน ซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” ตอนที่ 1

ตอนที่ 1 “คุณเชื่อในรักแรกพบไหม” ออกอากาศวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3
ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) ผู้บริหารเครือ Family Nest เดินทางมาที่สวนสนุก Play Park เพื่อดูทำเลเช่าสำหรับทำโรงเรียนกวดวิชา แต่กามเทพก็ดันเล่นตลกซะได้ เมื่อเธอดันตกหลุมเสน่ห์ความน่ารักของผู้จัดการสวนสนุก อิงอิง (ญดา นริลญา) เข้าอย่างจัง จะทำอย่างไรดีงานนี้ สวนสนุกก็อยากจะได้ แต่กำลังทำให้สาวที่ตัวเองแอบชอบต้องตกงาน งานนี้ไม่หมูอย่างที่คิดซะแล้ว
