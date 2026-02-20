“พิ้งค์พลอย” สุดทนสาดน้ำใส่หน้า “วินนี่” หลังโดนดูถูก

“กุหลาบเล่นไฟ” ทวีดีกรีความแซ่บ “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” ปะทะ “วินนี่ ผิวทอง” เปิดศึกฟาดฝีปากระเบิดอารมณ์ให้แฟนละครเตรียมซี้ด วันจันทร์ที่ 23 ก.พ.นี้
เป็นอีกหนึ่งคู่ตัวละครสายฟาด ที่เจอกันทีไรเป็นต้องได้ปะทะฝีปากกันทุกที สำหรับ พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน ที่รับบท มินท์ กับ วินนี่ ผิวทอง ที่รับบท พอลล่า ในละครดราม่ารสเข้มเรื่อง กุหลาบเล่นไฟ ของค่าย มีเดีย สตูดิโอ ทาง ช่อง 7HD
ล่าสุดความบาดหมางของตัวละครคู่นี้ทวีดีกรีความเดือด ความแซ่บ กับฉากที่เดินเรื่องมาถึงตอนที่ พอลล่า (วินนี่) ทำทีเอาเอกสารมาให้ ขวัญ (ปุ๊กกี้ กุสุมา ตันสกุล) ที่งานถ่ายแบบของ มินท์ (พิ้งค์พลอย) เพราะมีแผนการบางอย่าง มินท์ที่ไม่รู้เท่าทันจึงแกล้งให้พอลล่าช่วยถอดสายรองเท้าและรูดซิปที่ข้างหลังเสื้อให้ แต่พอลล่ากลับแกล้งรูดซิปโดนหลังมินท์ และยังพูดจายั่วโมโหว่ามินท์ทำอะไรไม่เป็น ต้องพึ่งแต่บารมีพ่อ จนมินท์ทนไม่ไหวคว้าแก้วสาดน้ำใส่หน้า!
ซึ่งเบื้องหลังฉากนี้ พิ้งค์พลอยใส่อินเนอร์เป็นมินท์คุณหนูสายฟาดได้แบบน่าหมั่นไส้สุดๆ กับฉากจิกใช้ พอลล่า ก่อนจะทวีความเดือดปะทะฝีปากยั่วโมโหกันไปมา แต่รอบนี้วินนี่ต้องอยู่ในโหมดจิตแข็งกว่าเพื่อพูดยั่วโมโห จนทำให้พิ้งค์พลอยอินกับคำเสียดสีและเปิดฉากระเบิดอารมณ์ใส่วินนี่ แบบที่แฟนๆ ต้องร้องซี้ด ชนิดที่ไม่มีผิดคิว เพราะ ต่อ (ต่อพงศ์ พันกำแหง) ผู้กำกับ ให้ทั้งสองซักซ้อมรับบล็อกกิ้งและมุมกล้องก่อนถ่ายเพื่อป้องกันการผิดพลาด พอเริ่มถ่ายจริงทั้งคู่ก็จัดเต็มแบบไม่ทำให้ผิดหวัง
ฉากนี้จะแซ่บเดือดแค่ไหน ติดตามชมได้ในละคร “กุหลาบเล่นไฟ” วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และติดตามชมละครได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังได้ทางแอปฯ TrueVisions NOW
