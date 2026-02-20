xs
“แทน ดวงแก้ว” เดินเกมแรง! ชวน “ญดา นริลญา” ซู้ดราเมงที่บ้าน

“แทน ดวงแก้ว” เดินเกมแรงชวน “ญดา นริลญา” ซู้ดราเมงที่บ้าน! มื้อเดียวจุดไฟลุกโชนใน “Play Park รักไม่คาดฝัน” 20 ก.พ.นี้

เปิดฉากมาตอนแรกมีทรมานใจคนโสด สำหรับซีรีส์ “Play Park รักไม่คาดฝัน” กับความไวไฟของสองสาว ลิลิน กับ อิงอิง ที่หลงรักกันตั้งแต่แรกเจอโดยที่ต่างฝ่ายต่างยังไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แถมงานนี้ยังมีคนเดินเกมจีบเต็มกำลัง อีกคนก็ปล่อยสกิลการอ่อยพร้อมลงไปเล่นเกมนี้แบบคนดูมีอึ้ง!

เริ่มจากโมเมนต์เล็กๆ ที่เหมือนไม่มีอะไรบอส ลิลิน (แทน ดวงแก้ว) แค่ชวนเข้าบ้านเพราะมาส่งอาหาร แต่ อิงอิง (ญดา นริลญา) กลับเดินตามเข้าไปแบบไม่ต้องคิดนาน จากเดิมควรจบแค่หน้าประตู กลายเป็นได้นั่งในครัวซดราเมงร้อนๆ พร้อมสายตาหวานเยิ้มที่เสิร์ฟแรงยิ่งกว่าน้ำซุป! ยิ่งดูยิ่งรู้สึกว่าเกมนี้ไม่มีใครยอมใคร ลิลินก็เดินเกมจีบเนียนๆ ส่วนอิงอิงก็รับมุกแบบไม่ถอย มีทั้งแอบอ่อยแอบมอง และจังหวะสบตาที่ทำเอาคนโสดหมั่นไส้กันอย่างแน่นอน เพราะเคมีมันพุ่งจนเหมือนหัวใจต่อสัญญาณติดเร็วกว่าสัญญาณ WiFi

ฉากนี้เลยไม่ใช่แค่การกินราเมงธรรมดา แต่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เร็ว แรง และละมุน เตรียมใจไว้ให้ดี เพราะแค่ตอนแรกก็หวานขนาดนี้แล้ว หลังจากนี้มีคนตกหลุมรักเพิ่มแน่นอน! มาร่วมเป็นสักขีพยานความไวของสองคนนี้ไปพร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus ดูย้อนหลังทั่วโลกทาง 3Plus พร้อม Subtitle ภาษาอังกฤษ สมาชิก 3Plus Premium ดูย้อนหลังทุกวันศุกร์ เวลา 22.30 น. ลูกค้าทั่วไปดูย้อนหลังได้ทุกวันอังคาร

