แรงไม่หยุด! “ภณ - อแมนด้า” ส่ง “ยิหวาดาตัง” คว้าเรตติ้งอันดับ 1 ต่อเนื่องทุกพื้นที่

ละคร “ยิหวาดาตัง” ดราม่าขยี้ใจคนดู! เผยปมช็อกหัวใจทำน้ำตาท่วมจอ ส่งเรตติ้งกรุงเทพฯ ทุบสถิตินิวไฮ ทะยานคว้าแชมป์ไพรม์ไทม์ต่อเนื่อง
แรงไม่หยุดจริงๆ สำหรับละครศึกไสยเวทแดนใต้ “ยิหวาดาตัง” ผลงานของผู้จัดคนเก่ง “แป๊ป ณฤทธิ์” แห่งค่าย มายน์ แอท เวิร์คส์ ดำเนินเรื่องมาอย่างเข้มข้น ทำคนดูลุ้นทุกตอน ล่าสุดเล่นเอาน้ำตาซึมกับหัวอกของคนเป็นพ่ออย่าง เสือหวัด (ป๋อ ณัฐวุฒิ) ที่ต้องรู้ความจริงอันเจ็บปวด คือการที่ ยิหวา (อแมนด้า ชาลิสา) กับ ลาซอ (แชมป์ ชนาธิป) มีหัวใจเชื่อมโยงถึงกัน หากคนหนึ่งตาย อีกคนก็ต้องตายตาม! แค่นั้นยังไม่พอ แฟนละครยังโอดควรญกันต่อ เมื่อทั้ง เยี่ยม (ภณ ณวัสน์) และยิหวาได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่คือลูกของใคร ก็ทำเอาทั้งสองใจสลาย จนเกิดเหตุการณ์ตัดขาดความสัมพันธ์!
งานนี้แฟนละครลุ้นกันไม่หยุดกับความความดราม่าที่เสิร์ฟให้แบบจุกๆ ส่งเรตติ้ง #ยิหวาดาตังEP11 กลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ นิวไฮสูงสุด 4.27 ทางด้านกลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่ม 15 BU+ (Bangkok and Urban) ได้ไป 3.71 และเรตติ้งทั่วประเทศคว้าไป 3.05 ขณะที่เรตติ้ง #ยิหวาดาตังEP12 กลุ่มผู้ชมกรุงเทพฯ คว้าไป 3.81 กลุ่มผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือ กลุ่ม 15 BU+ (Bangkok and Urban) อยู่ที่ 3.77 และเรตติ้งทั่วประเทศ 2.98 ทั้งยังคว้าแชมป์เรตติ้งอันดับ 1 ช่วงเวลา Prime Time อย่างต่อเนื่องทุกพื้นที่อีกด้วย!
เมื่ออุปสรรคความรักครั้งใหญ่ถาโถมเข้ามาใส่คู่ของเยี่ยม - ยิหวา ทั้งสองจะทำอย่างไรต่อไป ชวนแฟนละครมาเตรียมปาดน้ำตาไปพร้อมกันได้ในละคร “ยิหวาดาตัง” ออกอากาศทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ห้ามพลาดเด็ดขาด! “ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus”
