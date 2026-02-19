เซฟโซนที่ดีที่สุด! “เก๋ไก๋” เคียงข้าง “กองทัพ พีค” ฝ่ามรสุมชีวิต ในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love”
ท่ามกลางปมความขัดแย้งในครอบครัวมากมายในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” อีกหนึ่งมุมที่ทำให้คนดูต้องอมยิ้มตามคือการพัฒนาความสัมพันธ์ของคู่พระ-นาง อย่าง กองทัพ พีค และ เก๋ไก๋ ณัฐธิชา ที่ขยับจากคู่กัดมาเป็นคู่คิดในวันที่หัวใจล้า ซึ่ง กองทัพ พีค และ เก๋ไก๋ ต่างถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติผ่านสายตาและท่าทางที่ดูอบอุ่น จนแฟนละครต่างเทใจเชียร์ให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้เร็วๆ
โดยฉากสุดละมุนที่เผยให้เห็นอีกด้านของตัวละคร เมื่อ ตรัย (กองทัพ พีค) ต้องเผชิญมรสุมครั้งใหญ่ ทั้งปัญหาในบริษัทที่ถาโถมและรอยร้าวกับพ่อที่ดูจะยากจะประสาน งานนี้สาวแกร่งอย่าง ผักบุ้ง (เก๋ไก๋) จึงขอเป็นเพื่อนคู่คิดที่คอยอยู่เคียงข้าง รับฟัง และปลอบโยนให้อย่างใกล้ชิดทุกปัญหาและเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในจังหวะชีวิตของตรัย เรียกว่าแม้ในจอจะเป็นฉากปลอบใจที่ดูเงียบเหงาและจริงจัง แต่เบื้องหลังการถ่ายทำบอกเลยว่ามวลพลังบวกเกินร้อย ทั้งคู่คอยส่งพลังให้กันซ้อมบทอย่างตั้งใจ มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคอยละลายความเครียดเสมอ ทำให้การรับส่งอารมณ์ในฉากสำคัญนี้ออกมาดูจริงใจและกินใจคนดูที่สุด
ติดตามลุ้นกันต่อว่า... พลังใจจาก “ผักบุ้ง” จะช่วยให้ “ตรัย” ฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างไร? และความรักของทั้งคู่จะไปในทิศทางไหน ห้ามพลาดในละคร “ก็รักมันปักใจ - Money, My Love” วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์