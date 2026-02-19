“เฉินเฟยอวี่ - ซุนเชียน” พาย้อนยุคสู่ปี 70 กับความรักที่เริ่มจากแผนแต่งงานหลอกใน “พึ่งพารักพักพิงฝัน” 21 ก.พ.นี้ บน WeTV

ครั้งแรก! “เฉินเฟยอวี่” ปะทะ “ซุนเชียน” ในซีรีส์ “พึ่งพารักพักพิงฝัน (Love Story in the 1970s)” กับบทเริ่มต้นความรักสุดคลาสสิกที่ห้ามพลาด! ปักหมุดรับชมพร้อมกัน 21 กุมภาพันธ์นี้ บนแอป WeTV ที่เดียวเท่านั้น!
สิ้นสุดการรอคอยกับการพบกันครั้งแรกของสองซุป’ตาร์ดาวรุ่ง “เฉินเฟยอวี่” และ “ซุนเชียน” ที่จะมาสร้างตำนานรักบทใหม่ ในซีรีส์โรแมนติกฟอร์มยักษ์ “พึ่งพารักพักพิงฝัน (Love Story in the 1970s)” เตรียมออกเดินทางย้อนกลับไปในปี 1970 เพื่อร่วมลุ้นไปกับ แผนการแต่งงานหลอกๆ ที่มีอนาคตเป็นเดิมพัน!
“พึ่งพารักพักพิงฝัน (Love Story in the 1970s)” บอกเล่าเรื่องราวของ “เฟ่ยหนี” (รับบทโดย ซุนเชียน) สาวโรงงานทอผ้าที่มีความใฝ่ฝันอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เพื่อรับมือกับแรงกดดันทางสังคม และความต้องการความมั่นคง เธอจึงตัดสินใจทำข้อตกลงแต่งงานหลอกๆ กับ “ฟางมู่หยาง” (รับบทโดย เฉินเฟยอวี่) เพื่อนสมัยมัธยมต้น
ท่ามกลางบรรยากาศยุคเก่าที่เรียบง่าย แต่เข้มข้นด้วยความเปลี่ยนแปลง การใช้ชีวิตคู่ แบบปลอมๆ นำพาไปสู่ความผูกพัน ความเข้าใจ และค่อยๆ เปลี่ยนเป็นความรักแท้ งานนี้นอกจากจะอินไปกับเนื้อเรื่องเเล้ว บอกเลยว่างานโปรดักชั่นก็จัดเต็มไม่แพ้กัน รับประกันได้เลยว่างานภาพสวย แสงละมุนทุกฉาก เหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในยุค 70 กันจริงๆ
เตรียมฟินระดับสิบไปกับซีรีส์ “พึ่งพารักพักพิงฝัน (Love Story in the 1970s)” เริ่ม 21 กุมภาพันธ์นี้ รับชมซับไทยได้บนแอปพลิเคชั่น WeTV และ wetv.vip เท่านั้น คลิกเลย >> https://bit.ly/LoveStoryinthe1970s
