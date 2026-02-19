“ปูเป้” ปลื้ม “กุหลาบเล่นไฟ” กระแสแรง ได้ปล่อยของฟาดบทสุดท้าทาย

สมการรอคอย ยิ่งดูยิ่งแซ่บ “กุหลาบเล่นไฟ” กระแสดี เรตติ้งเริ่ด “ปูเป้ เกศรินทร์” ดีใจเห็นฟีดแบ็กจากแฟนๆ ทำหายเหนื่อย เปิดใจเป็นบทที่ท้าทายฝีมือ ได้ปล่อยของปะทะฝีมือกับสองพี่สาวคนสนิท “พิ้งค์พลอย ปภาวดี” กับ “จีน เฌอตินท์นารา” พร้อมฝากติดตามความดราม่าและอารมณ์ที่จะเดือดขึ้นทุก EP.
สนุกแซ่บไม่แผ่วตั้งแต่ต้นเรื่อง จนแฟนละครช่อง 7HD พากันคอมเมนต์ชมว่าสมการรอคอย ดูแล้วไม่ผิดหวังจริงๆ สำหรับละครเรื่อง กุหลาบเล่นไฟ ของค่าย มีเดีย สตูดิโอ ที่จัดเต็มความดราม่าไฟลุก ฉบับทันยุคสมัย ให้ 3 นางเอกสาว ปูเป้ เกศรินทร์ น้อยผึ้ง,พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน และ จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช มาห้ำหั่น เชือดเฉือนอารมณ์ เปิดฉากแตกหักชิงรัก ธันวา สุริยจักร ฟีดแบ็กดีแบบนี้ “ปูเป้” เลยบอกหายเหนื่อย เพราะเป็นละครที่แอบเครียด และท้าทายฝีมือการแสดงมากๆ
“กระแสตอบรับดีเลยค่ะ รู้สึกดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาดีแบบนี้ คนดูถูกใจ แล้วบอกว่าสมกับการรอคอย เรตติ้งก็ดี ซึ่งด้วยเรื่องนี้เป็นละครที่เครียด มีการฟาดฟันกันของความเป็นเพื่อนเยอะ เพราะด้วยเส้นเรื่องตัวละครทั้ง 3 ตัวที่พวกเรา ปูเป้ พี่พิ้งค์พลอย พี่จีน มีความเป็นมิตรภาพสูงมาก แล้วเราต้องมาทำร้ายกันทางด้านร่างกายและความรู้สึก ดังนั้นความท้าทายในบทบาทนี้ของปูเป้ คือมันจะมีเหตุการณ์หลายๆ อย่างเกิดขึ้นระหว่างพวกเราที่จะไม่มีใครยอมใคร ต่างคนต่างอยากเอาชนะ จะมีพัฒนาการของอารมณ์ที่เยอะขึ้น จนถึงขั้นอยากเอาชีวิตกัน ดังนั้นเมื่อต้องแสดงอารมณ์ในระดับหนึ่งไปแล้ว ในเหตุการณ์ต่อๆ ไป มันจะต้องทวีคูณขึ้นกว่าเดิม คืออยากให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆ เพราะจะเดือดขึ้นมากๆ เป็นอะไรที่ท้าทาย ได้ปล่อยของ กับบทที่ได้รับ ที่มีความลึก มีมิติ และมีพัฒนาการของตัวละคร การถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครมันค่อนข้างที่จะลึกซึ้งมาก
รู้สึกว่าโชคดีที่ในชีวิตจริงเราสนิทกัน ไม่ว่าจะเป็นพี่พิ้งค์พลอยหรือพี่จีน พอได้มาเล่นเรื่องนี้ที่ต้องเป็นเพื่อนรักกัน ได้นำเอาความรู้สึกตรงนั้นมาปรับใช้ แล้วพอในเรื่องมีเหตุการณ์ที่ต้องแตกหักกันเลยรู้สึกอินได้ลึกมากขึ้นไปกับตัวละคร บางเหตุการณ์บางฉากต้องรู้สึกหลายอารมณ์ ซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก รู้สึกว่านี่คือความท้าทาย สารภาพว่าตอนแรกๆ เครียดนะคะ เพราะพวกเรา 3 คนยังไม่เคยร่วมงานกัน ต่อให้เราสนิทกันก็จริง เพราะมันมีทั้งความเกรงใจ มีทั้งกลัวพลาด เวลาที่มีฉากต้องลงไม้ลงมือ ยิ่งพี่พิ้งค์พลอยคือตัวเล็ก เอวก็นิดเดียว กลัวว่าพอมีฉากตบตีจะพลาด มีการคุยกันก่อนว่าถ้าเกิดพลาดก็ขอโทษนะพี่ พี่ๆ เขาก็บอกเอาเลย มาเลย เต็มที่ ต่างคนต่างมอบความสบายใจให้กัน สุดท้ายเลยไม่เครียด ทุกคนส่งอารมณ์ให้กันเต็มที่ บทของทั้ง 3 คนค่อนข้างท้าทายและหนัก แตกต่างกัน เหตุการณ์มันผ่านไปไวมาก ถ้าไม่ได้ดูจะไม่รู้เลยว่าทำไมคนนี้ต้องทำแบบนี้ ทุกการกระทำมันมีเหตุมีผลของมัน เรื่องนี้มีคนจุดไฟและมีคนดับไฟ เพราะเรื่องนี้คือ กุหลาบเล่นไฟ ค่ะ”
ติดตามชมความสนุกของละคร “กุหลาบเล่นไฟ” ได้ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
