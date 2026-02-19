“บอม” การันตี “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ยิ่งดูยิ่งสนุก เผยเคมีคู่ “จีน” ลงตัวมองตาก็รู้ใจ

“เลดี้ทุ่งกระบือบาล” แรงดีไม่มีแผ่ว “บอม พงศกร” ชวนแฟนละครติดตามชม คอนเฟิร์มยิ่งดูยิ่งสนุก ยกตัวละคร “จอมทัพ” สะท้อนบทบาทข้าราชการน้ำดี ร่วมงาน “จีน เฌอตินท์นารา” ทำให้ทุกอย่างลงตัว มองตาก็รู้ใจ
สนุกทุกตอน สำหรับละครโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” จากค่าย มากกว่าฝัน ที่ได้พระเอกหนุ่ม บอม พงศกร โตสุวรรณ กลับมาประกบคู่นางเอกสาว จีน เฌอตินท์นารา พงศ์พีรเดช อีกครั้ง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับชื่นชมล้นหลาม งานนี้บอมเปิดใจ ขอบคุณฟีดแบ็กจากแฟนๆ พร้อมเล่าเบื้องหลังการทำงาน
“ผมอยากขอบคุณแฟนละครทุกคนเลยครับ สำหรับฟีดแบ็ก เลดี้ทุ่งกระบือบาล ที่ดีมากๆ เลย ในเรื่องนี้ผมรับบท จอมทัพ เป็นนายอำเภออยู่ที่ทุ่งกระบือบาล คาแร็กเตอร์ของจอมทัพเป็นคนค่อนข้างที่จะหัวดื้อนะ แล้วก็เป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงในด้านการทำงาน จอมทัพเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ รวมถึงเลือกที่จะยืนข้างความถูกต้อง เป็นคนที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อสังคม แม้ครอบครัวคือแม่เขาต้องการให้สานต่อธุรกิจ แต่จอมทัพเลือกที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ยอมขัดใจแม่ มุ่งมั่นที่จะทำตามในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจ จนได้มาเป็นนายอำเภอ เรียกว่าเป็นตัวละครที่สะท้อนบทบาทของข้าราชการน้ำดีออกมาได้เป็นอย่างดี ต้องบอกว่าคาแร็กเตอร์นี้สนุกดีครับ ไม่เครียด อีกอย่างเรื่องนี้ผมได้กลับมาร่วมงานกับค่ายมากกว่าฝัน ได้เจอพี่วี (วีรภาพ สุภาพไพบูลย์) อีกครั้ง พี่วีก็ยังน่ารักเหมือนเดิมครับ เป็นผู้กำกับที่ให้อิสระกับนักแสดงมาก ทำให้เราทำงานได้อย่างสบายๆ แล้วยิ่งเรื่องนี้ได้กลับมาเจอกับน้องจีนด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ 3 แล้วที่เจอกัน ทำให้เราคุ้นเคย คุ้นชินกันมากๆ แบบมองตาก็รู้ใจกันแล้วว่าจะเป็นอย่างไร จีนเขาเป็นคนมีเอ็นเนอร์จีเยอะ สดใส เหมาะกับบทบาทไอ้แสบเลยครับ อยู่กองนี้บรรยากาศครึกครื้นกันมาก ดังนั้นการทำงานเรื่องนี้เลยสนุกครับ เป็นความสนุกที่สบายๆ ไม่มีเรื่องให้กังวลเลย
อีกคาแร็กเตอร์ที่จอมทัพจะแสดงให้ทุกคนเห็นชัดเลยคือความกลัวควาย เพราะจอมทัพมีความฝังใจกับควายมาตั้งแต่เด็ก เลยทำให้เป็นแพนิกทุกครั้งที่เจอ เหมือนอารมณ์ของคนที่เคยโดนแมลงหรือสัตว์กัดตอนเด็ก แล้วก็เกลียดแมลงหรือว่าสัตว์ชนิดนั้นไปเลย จอมทัพเขาเป็นอย่างนี้เหมือนกัน แต่ว่าจะเป็นหนักเพราะว่าควายตัวใหญ่มากๆ ส่วนบอมเองชีวิตจริงไม่ได้กลัวควายครับ เราเข้าฉากกับเขาได้ปกติ ไม่มีปัญหาอะไรเลยออกจะชอบด้วย แล้วในเรื่องจะมีฉากที่ไปถ่ายทำกันที่งานวิ่งควายจริงๆ ซึ่งบรรยากาศของงานคึกคักมากๆ แล้วควายที่มาในงานคือตัวใหญ่มากๆ แล้วก็วิ่งเร็วมากๆ ซึ่งเขาฉลาดมากนะครับ ผมอยากให้ทุกคนรอติดตาม เพราะในละครเราจะได้เห็นบรรยากาศ เห็นวิถีชีวิตชาวบ้าน ได้เห็นความฉลาดของเขา ผมเชื่อว่าคนดูละครจะหลงรักควายได้ง่ายๆ เลย และเรื่องนี้มีอะไรซ่อนไว้เยอะมากครับ เป็นละครที่เดินเรื่องเร็วมาก แล้วก็กระชับมากด้วย ดังนั้นผมไม่อยากให้ทุกคนพลาดแม้แต่ตอนเดียวเลยครับ”
ติดตามชมละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ได้ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 รับชมย้อนหลังบนแอป TrueVisions NOW
ตั้งแต่วันนี้ – 20 มีนาคม 2569 มาร่วมสนุกกับละคร “เลดี้ทุ่งกระบือบาล” ด้วยการตอบคำถามประจำวัน โดย Scan QR Code ที่ขึ้นหน้าจอขณะชมละครทางช่อง 7HD ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ติดตามกติกา และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ WWW.CH7.COM
