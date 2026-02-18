“โตโน่ - ริชชี่” หวนประกบคู่ในละครพีเรียดคอเมดี้ “กลิ่นมาลี” เริ่ม 25 ก.พ.นี้

ช่องวัน 31 ส่ง “โตโน่ ภาคิน” หวนประกบคู่ “ริชชี่ อรเณศ" ในละครพีเรียด - คอเมดี้ ฟอร์มยักษ์ “กลิ่นมาลี” เมื่อนักรบหนุ่มต้องสยบให้กลิ่นกายหอมของหญิงงามสามัญชน ร่วมพิสูจน์รักแท้ที่ข้ามผ่านกำแพงชนชั้น ส่งกลิ่นความรักอบอวลพร้อมกันทั่วประเทศ 25 กุมภาพันธ์นี้
ช่องวัน 31 เตรียมส่งละครพีเรียดโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “กลิ่นมาลี” ที่จะทำให้คุณหลงใหลไปกับกลิ่นความหอมของหญิงงามที่เลื่องลือไปทั่วเมือง โดยเรื่องนี้ได้มัดรวมท็อปสตาร์หลากรุ่นมาประชันฝีมือล้นหลาม รวมทั้งยังเป็นการหวนคืนจอประกบคู่กันอีกครั้งของคู่พระนาง โตโน่ ภาคิน และ ริชชี่ อรเณศ ร่วมด้วยพระนางรุ่นน้อง ตงตง กฤษกร และ เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา และยังได้นักแสดงฝีมือเฉียบจัดเต็มล้นจอ อาทิ เคลลี่ ธนะพัฒน์, กบ ทรงสิทธิ์, อุ๋ม อาภาศิริ, น้ำผึ้ง ณัฐริกา, ต๊งเหน่ง รัดเกล้า, กิ๊ก มยุริญ, แอ๊ว อำภา, จอย ชลธิชา, ธงธง มกจ๊ก, นีน่า ณัฐชา เจสซิกา พาโดวัน ฯลฯ บทประพันธ์นามปากกา SUDA บทโทรทัศน์โดย จีรนุช ณ น่าน, วิโรจน์ ศรีสิทธ์เสรีอมร กำกับการแสดงโดย ใหม่ ภวัต พนังคศิริ ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย อาทิ พระจันทร์แดง, ฟ้าเพียงดิน, บุหงาส่าหรี
“กลิ่นมาลี” เป็นเรื่องราวของ มาลี (ริชชี่ อรเณศ) หญิงสาวที่มีความงามและมีกลิ่นกายหอมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว เธอคือดาวเด่นที่เหล่าคหบดีและขุนนางต่างหมายปองและอยากครอบครองตัวเธอ รวมทั้ง หลวงอินทราบดี (โตโน่ ภาคิน) นักรบผู้ปกป้องแผ่นดิน ที่มี หมู่เพิ่ม (ตงตง กฤษกร) ลูกน้องคนสนิทคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง แม้ว่าหลวงอินทราบดีจะแข็งกร้าวต่ออำนาจของศัตรูเพียงใด แต่ชายหนุ่มนักรบกลับต้องมาสยบให้กับกลิ่นหอมอันเย้ายวนของมาลี เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพาเธอกลับจวนและยกย่องเป็น "เมีย" โดยไม่สนคำครหาว่าเธอมาจากที่ต่ำ แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อหลวงอินทราบดีถูกบังคับให้แต่งงานกับบุปผา (เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) คู่หมั้นสูงศักดิ์ที่ถูกผู้ใหญ่จับวางไว้ให้แล้ว
เมื่อกลิ่นหอมคือจุดเริ่มต้นที่นำพาให้ “หลวงอินทราบดี” และ “มาลี” ได้มาพบกัน แต่ทั้งคู่จะฝ่าฟันกำแพงชนชั้นที่ขวางกั้นความรักที่เกิดขึ้นได้อย่างไร? ตามลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขาได้ในละคร “กลิ่นมาลี” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอป oneD ที่เดียว
