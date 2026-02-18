xs
“โตโน่ - ริชชี่” หวนประกบคู่ในละครพีเรียดคอเมดี้ “กลิ่นมาลี” เริ่ม 25 ก.พ.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ช่องวัน 31 ส่ง “โตโน่ ภาคิน” หวนประกบคู่ “ริชชี่ อรเณศ" ในละครพีเรียด - คอเมดี้ ฟอร์มยักษ์ “กลิ่นมาลี” เมื่อนักรบหนุ่มต้องสยบให้กลิ่นกายหอมของหญิงงามสามัญชน ร่วมพิสูจน์รักแท้ที่ข้ามผ่านกำแพงชนชั้น ส่งกลิ่นความรักอบอวลพร้อมกันทั่วประเทศ 25 กุมภาพันธ์นี้



ช่องวัน 31 เตรียมส่งละครพีเรียดโรแมนติก คอเมดี้ เรื่อง “กลิ่นมาลี” ที่จะทำให้คุณหลงใหลไปกับกลิ่นความหอมของหญิงงามที่เลื่องลือไปทั่วเมือง โดยเรื่องนี้ได้มัดรวมท็อปสตาร์หลากรุ่นมาประชันฝีมือล้นหลาม รวมทั้งยังเป็นการหวนคืนจอประกบคู่กันอีกครั้งของคู่พระนาง โตโน่ ภาคิน และ ริชชี่ อรเณศ ร่วมด้วยพระนางรุ่นน้อง ตงตง กฤษกร และ เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา และยังได้นักแสดงฝีมือเฉียบจัดเต็มล้นจอ อาทิ เคลลี่​​​ ธนะพัฒน์, กบ ทรงสิทธิ์, อุ๋ม อาภาศิริ, น้ำผึ้ง ณัฐริกา​​, ต๊งเหน่ง รัดเกล้า​​, กิ๊ก มยุริญ, แอ๊ว อำภา, ​จอย ชลธิชา, ธงธง มกจ๊ก, นีน่า ณัฐชา เจสซิกา พาโดวัน ฯลฯ บทประพันธ์นามปากกา SUDA บทโทรทัศน์โดย จีรนุช ณ น่าน, วิโรจน์ ศรีสิทธ์เสรีอมร กำกับการแสดงโดย ใหม่ ภวัต พนังคศิริ ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย อาทิ พระจันทร์แดง, ฟ้าเพียงดิน, บุหงาส่าหรี

“กลิ่นมาลี” เป็นเรื่องราวของ มาลี (ริชชี่ อรเณศ) หญิงสาวที่มีความงามและมีกลิ่นกายหอมจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว เธอคือดาวเด่นที่เหล่าคหบดีและขุนนางต่างหมายปองและอยากครอบครองตัวเธอ รวมทั้ง หลวงอินทราบดี (โตโน่ ภาคิน) นักรบผู้ปกป้องแผ่นดิน ที่มี หมู่เพิ่ม (ตงตง กฤษกร) ลูกน้องคนสนิทคอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง แม้ว่าหลวงอินทราบดีจะแข็งกร้าวต่ออำนาจของศัตรูเพียงใด แต่ชายหนุ่มนักรบกลับต้องมาสยบให้กับกลิ่นหอมอันเย้ายวนของมาลี เขาพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อพาเธอกลับจวนและยกย่องเป็น "เมีย" โดยไม่สนคำครหาว่าเธอมาจากที่ต่ำ แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อหลวงอินทราบดีถูกบังคับให้แต่งงานกับบุปผา (เพิร์ธ วีริณฐ์ศรา) คู่หมั้นสูงศักดิ์ที่ถูกผู้ใหญ่จับวางไว้ให้แล้ว

เมื่อกลิ่นหอมคือจุดเริ่มต้นที่นำพาให้ “หลวงอินทราบดี” และ “มาลี” ได้มาพบกัน แต่ทั้งคู่จะฝ่าฟันกำแพงชนชั้นที่ขวางกั้นความรักที่เกิดขึ้นได้อย่างไร? ตามลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขาได้ในละคร “กลิ่นมาลี” ออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ดูทีวีช่องวัน 31 ดูย้อนหลังทางแอป oneD ที่เดียว

